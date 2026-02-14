Nümismatik dünyası, nominal değerinin çok ötesinde bir paha biçilen nadir bir Abraham Lincoln kuruşunu konuşuyor. Hatalı basım ve tarihi özellikleri nedeniyle 121 milyon dolar yaklaşık 5 milyar TL değerinde olduğu tahmin edilen bu madeni para, koleksiyoncuların yeni odak noktası haline geldi.

BU DÖNEMDEKİ ÜRETİM HATALARI NEDENİYLE ÇOK DEĞERLİ

Fransız basınında yer alan bilgilere göre, ilk olarak 1909 yılında Abraham Lincoln’ün doğumunun 100. yılı anısına basılan "Lincoln Wheat Penny", Victor David Brenner tarafından tasarlandı. Ön yüzünde başkanın profilini, arka yüzünde ise iki buğday başağını barındıran bu tasarım, 1958 yılına kadar üretimde kaldı. Seri üretimle milyonlarca adet dolaşıma sunulmasına rağmen, belirli dönemlerdeki üretim hataları ve özel alaşımlar bazı örnekleri nadir eser statüsüne taşıdı.

PARANIN DEĞERİNİ BELİRLEYEN UNSURLAR

Uzmanlara göre bir kuruşun değerini belirleyen başlıca unsurlar şunlardır:

- 1909-S, 1914-D ve 1955 (çift kalıp hatası) gibi tarihler yüksek talep görüyor.

- İkinci Dünya Savaşı sırasında (1943) çelikten üretilmesi gereken paraların, hata sonucu bakırdan basılan az sayıdaki örneği en değerli parçalar arasında yer alıyor.

- Paranın aşınma durumu ve üzerindeki patinenin doğallığı fiyatı doğrudan etkiliyor.

KOLEKSİYONCULARDAN ÖNERİ

Koleksiyoncular, nadir bir parça ile karşılaşıldığında şu adımların izlenmesini öneriyor: 1943 basımı bir parça mıknatıs tarafından çekilmiyorsa, bu durum yüksek bir maddi değere işaret edebilir.

Madeni paranın kimyasal veya fiziksel yöntemlerle parlatılması, nümismatik değerini büyük ölçüde düşürüyor. Şüpheli parçaların sertifikalı nümismatlar veya profesyonel müzayede evleri tarafından ekspertizden geçirilmesi gerekli.

Günümüzde bu nadir parçalar, yatırım aracı olarak saklanırken, uluslararası açık artırmalarda rekor fiyatlarla el değiştiriyor.