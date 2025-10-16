Koleksiyon dünyasının en çok aranan parçalarından biri olan 1870-CC Liberty Seated Quarter, nadirliğiyle görenleri şaşkına çeviriyor. 150.000 dolara yani 6.275.910,00 Türk Lirası'na kadar alıcı bulan bu madeni para, tarih ve yatırım tutkunlarının gözdesi haline geldi.

SADECE 45–65 ADET KALDI

1870 yılında Carson City Mint’te basılan bu özel çeyrek dolar, günümüze yalnızca 45–65 adet ulaşabildi. Yüzde 90 gümüşten üretilen madeni para, hem tarihi önemi hem de nadirliği nedeniyle müzayedelerde rekor fiyatlara satılıyor.

DURUMU NE KADAR İYİYSE DEĞERİ O KADAR ARTIYOR

Dolaşımda iyi durumda kalan örnekler binlerce dolara satılırken, mükemmel korunmuş bir 1870-CC çeyrek doların değeri 150.000 doların üzerine çıkabiliyor. Bazı özel koleksiyonlarda yer alan örneklerin fiyatı 180.000 doları bile geçmiş durumda.

KOLEKSİYONCULAR PEŞİNDE KOŞUYOR

Dünya genelinde koleksiyoncular, bu nadir madeni paranın peşinde. Yalnızca tarihi bir obje değil, aynı zamanda yatırım değeri yüksek bir koleksiyon parçası olarak da görülüyor.