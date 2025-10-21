Bilecik'te kadın girişimci Melahat Korkmaz, evinin bahçesinde yetiştirdiği taze nanelerden ürettiği yeşil renkli nane pekmezini İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Sakarya gibi kentlerdeki alıcılara gönderiyor. Korkmaz, astım rahatsızlığı nedeniyle kaynatıp suyunu içmek için bir dönümlük bahçesinin 50 metrekarelik alanında nane yetiştirdi.

BAHÇESİNDE YETİŞTİRDİĞİ NANALERDEN 64 LİTRE ÜRETİM YAPTI

Nanenin daha uzun ömürlü saklanması için pekmezini yapmaya karar veren Korkmaz, ilçedeki kadınların desteğiyle çalışmaya başladı. 1 kilogram naneye 1 litre su ve 1 kilogram şeker ekleyip kaynatan Korkmaz, bu yıl bahçesinde yetiştirdiği nanelerden 64 litre pekmez üretti.

Korkmaz, 320 mililitrelik şişelere doldurduğu yeşil renkli nane pekmezini sosyal medya aracılığıyla İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Sakarya gibi kentlerden kendisine ulaşanlara kargo aracılığıyla gönderiyor. Tadıldığında nefesi açan nane pekmezinin şişesini 200 liradan satışa sunan Korkmaz, aile bütçesine katkıda bulunuyor.

“ENERJİM ARTIYOR, NEFESİM AÇILIYOR”

Korkmaz, astım rahatsızlığı nedeniyle bahçesinde yetiştirdiği naneleri toplatıp, çay gibi demledikten sonra içtiğini söyledi.

Daha sonra bir yakının tavsiyesi üzerine naneyi uzun süre saklamak için pekmez yapmaya karar verdiğini anlatan Korkmaz, şöyle konuştu:

“Bu yıl bahçemin 50 metrekarelik bölümünde yetiştirdiğim naneleri topladıktan sonra pekmez yaptım. İlçedeki kadınlar da bana destek oldu. 1 kilogram naneden yarım kilogram pekmez çıkıyor. 1 kilogram naneyi, 1 kilogram şeker ve 1 litre suyla kaynattıktan sonra yarım kilo pekmez elde ediyorum. Pekmez kendiliğinden yeşil rengi alıyor. 320 mililitrelik şişelere dolduruyorum.”

“GELECEK YIL DAHA ÇOK ALANDA NANE YETİŞTİRECEĞİZ”

Korkmaz, nane pekmezinin nefes açma özelliğinin bulunduğunu kaydetti.

Her sabah bir kaşık nane pekmezi yediğine değinen Korkmaz, şunları ifade etti:

“Enerjim artıyor, nefesim açılıyor. Torunlarım da ‘Babaanne pekmezi’ diye tüketiyor. Nane pekmezini sosyal medya aracılığıyla İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Sakarya ile Bilecik'in ilçelerinden ulaşanlara gönderiyorum. Bu yıl 64 litre nane pekmezi yapabildim. İnşallah gelecek yıl kadınlarımızla birlikte daha çok tarlada nane yetiştirip pekmez yapacağız. Üretime devam edeceğiz inşallah.”

Korkmaz, ilçedeki kadınlarla kekik suyu, lavanta esansı, sirke, gül suyu, çam kozalağı pekmezi ve buğday çiminden uğut tatlısı gibi birçok geleneksel ürünü de yaptıklarını sözlerine ekledi.