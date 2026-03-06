Cezaların yükselmesiyle birlikte birçok sürücü plakalarını yenilemek için şoförler odalarına başvurdu. Artan başvurular nedeniyle bazı illerde plaka işlemleri için uzun kuyruklar oluştu. Araç sahipleri, ellerinde aracın orijinal plakası bulunması halinde APP plakayı sökerek yeniden kullanabiliyor. Ancak orijinal plakası olmayan sürücüler için plaka yenileme sürecinin daha uzun sürdüğü belirtiliyor. Sürücüler, yüksek cezalar nedeniyle işlemlerini bir an önce tamamlamak için yoğunluk oluşturuyor. APP PLAKA NEDİR?

APP plaka, araçlarda kullanılan standart dışı, kalın ve farklı yazı karakterine sahip plakalara verilen isimdir. Türkiye’de resmi olarak kullanılan plaka tipinin dışında olduğu için yasa dışı kabul edilir.

APP plakanın özellikleri Harf ve rakamlar standart plakaya göre daha kalın puntoludur. Yazı karakteri farklıdır ve genellikle daha estetik görünmesi için yaptırılır. Bazılarında vida kapakları, logolar veya süslemeler bulunur. Çoğu zaman özel plaka gibi görünmesi amaçlanır. Türkiye’de plaka ölçüsü, yazı tipi ve aralıkları Emniyet ve TSE standartlarıyla belirlenmiştir. APP plakalar bu standartlara uymadığı için resmi plaka sayılmaz.