İklim krizinin yıkıcı etkileri, Avrupa’nın kıyı şeridini yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor. Bilim insanlarından oluşan bağımsız grup Climate Central’ın yayınladığı simülasyon haritaları, önümüzdeki 24 ile 27 yıl içinde ülkenin en sevilen sahil kasabalarının ve kritik ulaşım ağlarının deniz tarafından yutulacağını ortaya koydu.

2050 YILINDA HARİTN SİLİNECEKLER

Araştırmaya göre, özellikle Portsmouth şehri belirsiz bir gelecekle karşı karşıya. 2050 yılına gelindiğinde, bu popüler sahil şehrinin neredeyse tamamının sular altında kalacağı, geriye sadece küçük bir kara parçasının kalacağı tahmin ediliyor. Benzer şekilde, yılda 750 bin ziyaretçi ağırlayan ünlü tatil beldesi Weston-Super-Mare’in de 27 yıl içinde devasa kumsalı ve çevresindeki yerleşim yerleriyle birlikte okyanusa karışması bekleniyor.

LONDRA VE THAMES RİSK ALTINDA

Tehlike sadece tatil beldeleriyle sınırlı değil. Araştırma verileri, başkent Londra'nın da ciddi risk altında olduğunu gösteriyor. Thames Nehri’nin yatağından taşarak yerleşim yerlerine sızması ve Peterborough bölgesinin en ağır darbeyi alan iç kesim yerlerinden biri olması öngörülüyor.

SAVUNMA PLANLARI DEVREYE ALINIYOR

Bilim insanlarının paylaştığı veriler her ne kadar korkutucu olsa da, yerel yönetimlerin bu "kaçınılmaz sona" karşı hazırlıklara başladığı belirtildi. Birçok kıyı kasabasında, suların yükselmesini durdurmak ve yerleşim yerlerini korumak için devasa sahil savunma projeleri hayata geçirilmeye çalışılıyor. Ancak uzmanlar, doğanın gücüne karşı bu önlemlerin ne kadar yeterli olacağının belirsizliğini koruduğunu vurguladı.