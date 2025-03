demotivateur'da yer alan habere göre 17 Aralık'ta Journal of Medical Internet Research dergisinde yayınlanan bir araştırma, belirli bir video oyununun ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini vurguluyor.

Araştırmacılar, özellikle oyuncuları heyecan verici ana hikayenin dışında keşfe çıkmaya teşvik eden açık dünya oyunlarını incelediler. Çalışmalarının odağında, 2017 yılında piyasaya sürülen ve Zelda serisinin bir parçası olan The Legend of Zelda: Breath of the Wild adlı oyun yer aldı.

Çalışmanın yazarları, 609 lisansüstü öğrenciyle gerçekleştirdikleri araştırma kapsamında 32 derinlemesine görüşme yaptı. Araştırma sonucunda, açık dünya video oyunlarının sunduğu maceranın, yaratıcılığı ve zekâyı teşvik ederek zihinsel refahı iyileştirmeye yardımcı olduğunu keşfettiler.

Açık dünya oyunları, "oyuncuların minimum kısıtlamalarla hareket edebildiği ve oyun dünyasıyla etkileşime girebildiği geniş, özgürce keşfedilebilen bir ortam" sunma avantajına sahip.

Açık dünya video oyunları bilişsel gelişime yol açıyor

Açık dünya video oyunlarının bilişsel gelişime katkı sağladığı öne sürülüyor. Araştırmacılar, bu iddialarını desteklemek amacıyla açık dünya oyunlarını, sürekli bilgi akışı sağlayan ve belirli bir edilgenliği teşvik eden sosyal ağlarla karşılaştırıyor. Sosyal ağlar, sosyal onayla bağlantılı kısa vadeli ödüller üretirken, bazı video oyunları, geniş ve etkileşimli ortamları sayesinde bilişsel mekanizmaları harekete geçiriyor.

Böylece, "bilişsel kaçışın eşsiz olanakları" sayesinde zihnin "gevşemesine ve refahının artmasına" olanak tanındığı vurgulanıyor.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ve The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom oyunlarının etkilerini inceleyen bilim insanları, oyuncuların "stresi azaltabilen ve ruh sağlığını iyileştirebilen bir özgürlük ve özerklik hissi" yaşayabileceğini belirtiyor.

Araştırmacılara göre, "bilişsel kaçışın oyuncuların rahatlaması üzerinde önemli bir olumlu etkisi vardı (…) bu da oyuncuların refah puanları üzerinde belirgin ve olumlu bir etki yarattı."

Sonuçlarına dayanarak, araştırmacılar açık dünya oyunlarının stres ve kaygıyı yönetmede potansiyel terapötik uygulamaların araştırılmasına olanak sağlayabileceğini düşünüyorlar.