Siber güvenlik uzmanları, günün en tehlikeli saat dilimi olarak 21:00 ile 05:00 arasını işaret ediyor. Dolandırıcılık şebekelerinin, çevredeki insan trafiğinin azaldığı ve güvenlik kameralarının ışık yetersizliği nedeniyle netlik kaybı yaşadığı bu saatleri özellikle tercih ettiği saptandı.

Tenha noktalardaki ATM'ler, bu saat diliminde kopyalama cihazı (skimmer) yerleştirilmesi veya para haznesine engel konulması için doğrudan hedef haline geliyor.

FİZİKSEL KART YERİNE QR KOD GÜVENLİĞİ

Uzmanlar, gece saatlerindeki riskleri minimize etmek amacıyla fiziksel kart kullanımından tamamen kaçınılması gerektiğini vurguluyor. ATM üzerindeki tuş takımına veya kart giriş haznesine temas etmeden, mobil bankacılık uygulaması üzerinden Karekod (QR Kod) ile para çekme yönteminin tercih edilmesi öneriliyor. Bu yöntem, kartın manyetik şeridinin kopyalanma riskini tamamen ortadan kaldırarak dijital bir güvenlik katmanı oluşturuyor.

ATM PANELİNDEKİ ŞÜPHELİ DEĞİŞİKLİKLERE DİKKAT

Eğer fiziksel kart kullanımı zorunluysa, işlem öncesinde ATM panelinin kontrol edilmesi hayati önem taşıyor. Kart giriş haznesinin elle hafifçe çekilmesi, üzerinde standart dışı bir çıkıntı veya gevşeklik olup olmadığının kontrol edilmesi gerekiyor.

Eğer hazne yerinden oynuyorsa veya tuş takımı üzerinde şüpheli bir katman varsa, işlemin derhal iptal edilmesi ve o cihazın kullanılmaması tavsiye ediliyor.

SORUN YAŞANDIĞINDA CİHAZIN BAŞINDAN AYRILMAYIN

Belirlenen riskli saatlerde kartın ATM içinde kalması veya paranın hazneden çıkmaması durumunda, vatandaşların cihazın başından ayrılmaması gerektiği hatırlatılıyor.

Cihaz terkedildiği anda, çevrede gizlenen şahısların müdahale ederek sıkışan kartı veya parayı alabildiği uyarısı yapılıyor. Mağduriyet anında vakit kaybetmeden bankanın çağrı merkezi aranarak kartın erişime kapatılması en güvenli adım olarak nitelendiriliyor.