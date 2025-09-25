Son dönemde vatandaşların yoğun olarak kullandığı ATM’lerde yaşanan yeni gelişme, özellikle gece ve mesai dışı saatlerde işlem yapanları zor durumda bırakıyor. Bankaların belirlediği saat aralıklarında para çekmek isteyen müşteriler, ek ücretler, düşük limitler ve güvenlik riskleriyle karşılaşıyor.

Birçok banka, mesai dışı saatlerde yapılan para çekimlerine ek masraf uygulamaya başladı. Gündüz ücretsiz olan bazı işlemler, gece yarısından sonra ekstra ücretlendirmeye tabi tutuluyor. Bu durum vatandaşların tepkisini çekerken, özellikle düşük gelirli kesim üzerinde olumsuz etki yaratıyor.

GÜVENLİK RİSKLERİ ARTTI

Gece saatlerinde ATM kullanımı sadece maddi değil, güvenlik açısından da risk taşıyor. Boş ve karanlık bölgelerdeki ATM’lerde işlem yapan vatandaşlar, dolandırıcılık ve gasp gibi tehlikelerle karşılaşabiliyor. Uzmanlar, mümkün oldukça bu saatlerde nakit çekiminden kaçınılmasını tavsiye ediyor.

LİMİT DÜŞÜKLÜĞÜ MAĞDUR EDİYOR

Öte yandan birçok banka, gece çekilen nakit limitlerini düşürerek müşterilerin ihtiyaçlarını tam olarak karşılamıyor. Bu da vatandaşları birden fazla işlem yapmak zorunda bırakıyor ve ek masraf riskini artırıyor.

ATM’lerden para çekmeyi planlayan vatandaşların, bankaların belirlediği işlem saatlerine dikkat etmesi büyük önem taşıyor. Hem ekstra masraflardan kaçınmak hem de güvenlik sorunlarına karşı tedbir almak için, mümkün olduğunca gündüz saatlerinde işlem yapılması tavsiye ediliyor.