Yerel yönetimler, şehirlerin temizliğini korumak ve geri dönüşüm süreçlerini aksatmamak adına atıkların bertaraf edilme zamanlamasını ve yöntemini sıkı kurallara bağlıyor. Geleneksel alışkanlıklarla günün herhangi bir saatinde çöpü dışarı çıkarmak, Avrupa'nın pek çok kentinde yerini belirli bir takvime ve dijital uygulamalara bırakmış durumda. Bu kurallara uymayanları ise modern teknoloji ve sıkı denetimlerle tespit eden yetkililer, para cezası kesmekten kaçınmıyor.

ÇÖP ÇIKARMA SAATLERİNE SIKI DENETİM

İtalya'daki pek çok belediyede çöp poşetlerini sokağa bırakmanın belirli bir zaman dilimi bulunuyor. Kurallara göre, akşam saatlerinden önce, örneğin saat 16:00'dan önce kapı önüne veya belirlenen alanlara çöp çıkarmak yasak kabul ediliyor. Bu zamanlamaya uymayan mülk sahiplerine anında 150 avro (yaklaşık 7 bin 560 TL) civarında para cezası uygulanabiliyor. Bazı bölgelerde bu kural, akşam sokağa çıkma kısıtlamaları veya gürültü kirliliği yönetmelikleriyle birleşerek daha karmaşık bir hal alabiliyor.

Belediye polisi ve çevre müfettişleri, sadece devriye gezmekle kalmıyor; ihlalleri tespit etmek için çöplerin içine kadar inceleme yapabiliyor. Çöp torbalarının içinden çıkan fişler, faturalar veya teslimat belgeleri aracılığıyla çöpün kime ait olduğu belirleniyor. Yanlış saatte çöp çıkaranlar, kimlikleri bu şekilde tespit edildikten sonra evlerine gönderilen yüklü ceza makbuzlarıyla karşılaşıyor.

AYRIŞTIRMA HATALARINDA AĞIR YAPTIRIMLAR

Atıkların ayrıştırılması süreci de en az zamanlama kadar büyük önem taşıyor. Kağıt, plastik, cam ve organik atıkların yanlış kutulara atılması ciddi cezai müeyyidelere tabi tutuluyor. Örneğin, bir plastik poşetin kağıt atık kutusuna atılması gibi basit bir hata, yaklaşık 300 avroluk (yaklaşık 15 bin TL) bir ceza olarak geri dönebiliyor. Geri dönüşüm sisteminin verimliliğini korumak amacıyla uygulanan bu yöntem, vatandaşları çok daha dikkatli olmaya zorluyor.

Daha büyük ölçekli atıklarda ise cezalar katlanarak artıyor. Eski bir sandalye, yatak veya beyaz eşya gibi mobilyaları rastgele sokağa bırakanlar için en az 600 avrodan başlayan cezalar uygulanıyor. İhlalin boyutuna ve bırakılan bölgenin sit alanı olup olmamasına göre bu rakam bin avroyu, hatta bazı durumlarda 18 bin avroyu (yaklaşık 900 bin TL) bulabiliyor. Özellikle doğa koruma alanlarında çöp atanlar için hapis cezası veya ehliyete el konulması gibi çok daha ağır yaptırımlar da gündemde yer alıyor.

GÜVENLİK KAMERALARIYLA 7/24 TAKİP

Gelişen teknolojiyle birlikte, çevre suçlularının artık suçüstü yakalanmasına gerek kalmıyor. İtalya genelinde yaygınlaşan güvenlik kameraları ve mobese sistemleri, araçtan çöp atanları veya uygunsuz saatte atık bırakanları anlık olarak kaydediyor. Görüntü kayıtları üzerinden yapılan tespitler, doğrudan plakaya veya konut adresine ceza kesilmesi için yeterli delil sayılıyor.