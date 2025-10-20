Çikolata, kakao çekirdeklerinden elde edilen doğal uyarıcılar olan kafein ve teobromin içeriyor. Kafein, uyanıklığı artırırken teobromin de kalp atışını hızlandırabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, özellikle akşam saatlerinde çikolata tüketiminden kaçınılmasını öneriyor.

KOYU ÇİKOLATADA KAFEİN ORANI DAHA YÜKSEK

Çikolatanın rengi koyulaştıkça kafein oranı da artıyor. 30 gram bitter çikolata 23 mg’a kadar kafein içerebilirken, aynı miktarda sütlü çikolata yalnızca yaklaşık 6 mg kafein barındırıyor. Ancak uzmanlara göre, küçük miktarlarda bile alınan kafein uyku düzenini bozabiliyor. Bu nedenle çikolata ve benzeri ürünlerin yatmadan en az dört saat önce tüketilmemesi tavsiye ediliyor.

SÜTLÜ ÇİKOLATA DA MASUM DEĞİL

Sütlü çikolata, kafein oranı düşük olduğu için daha masum görünse de yüksek şeker içeriği nedeniyle kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açabiliyor. Bu durum, gece uyanmalarına ve uyku bölünmelerine neden olabiliyor.

Uzmanlar, tatlı krizlerinde kan şekeri dengesini korumak için çikolatanın protein veya lif açısından zengin yiyeceklerle birlikte tüketilmesini öneriyor. Örneğin, meyveli yoğurdun üzerine birkaç parça çikolata eklemek daha dengeli bir seçenek olabilir.

KAKAO SAĞLIĞA FAYDALI AMA ZAMANLAMASI ÖNEMLİ

Bilimsel araştırmalar, kakaonun tansiyon ve kalp sağlığı üzerinde olumlu etkileri olabileceğini gösteriyor. Ancak uzmanlar, kakaonun faydalı etkilerinden yararlanmak için doğru zamanda ve ölçülü tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.