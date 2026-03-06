Venüs'ün bugün ateşli Koç burcuna geçmesiyle birlikte evren, pasif kalmayı reddeden ve ipleri eline alan 4 burca adeta "altın tepside" şans sunuyor.

VENÜS KOÇ'TA BU 4 BURÇ İÇİN OYUN YENİ BAŞLIYOR

Bugün sahte nezaketlerin ve ertelemelerin sonu. Öz sevgi, acımasız bir dürüstlük ve saf cesaret devrede.

1. BOĞA: Konfor Alanını Parçalayan Güç Patlaması!

Venüs, o çok sevdiğiniz güvenli limanınızı (konfor alanınızı) başınıza yıkıp sizi dünyaya açılmaya zorluyor.

Ani bir güç ve özgüven patlaması yaşayacaksınız. Hayatın kısa olduğunu en acımasız haliyle fark edip, ertelediğiniz o büyük hayallerin peşinden koşmak için o ilk adımı bugün atacaksınız.

2. ASLAN: Aşkta Kusursuz Zamanlama ve Gözü Kara Cesaret!

Gösterdiğiniz tüm çabalar evren tarafından anında nakde (veya aşka) çevriliyor.

Bugün romantizm savaşında tüm silahlar sizin elinizde. Sevdiğiniz kişiye söylemekten korktuğunuz o büyük sözü söylemenin tam vakti. Reddedilme korkusunu çöpe atın; samimiyetiniz ve azminiz bugün size zaferi getirecek.

3. AKREP: Acımasız Dürüstlüğün Getirdiği Şans!

Zaten dürüsttünüz, ancak bugün bu dürüstlüğünüz sizi devasa bir şansa sürüklüyor.

Hayatınızda kangren olmuş, çözülmesi gereken ne varsa bugün o neşteri vuruyorsunuz. Kendinizi ifade etme cesaretiniz zirvede. İnsanların karşısına çıkın, planınızı masaya vurun ve arkanızdaki kozmik desteğin tadını çıkarın.

4. KOVA: Eski Kalıpları Yıkan Şok Edici Tutku!

Eski, işe yaramayan tüm yöntemlerinizi çöpe atıyorsunuz. Yeniliğe açsınız ve evren bu açlığınızı doyurmaya geliyor.

Aşk ve tutku cephesinde tamamen hazırlıksız yakalanacağınız, şok edici ama bir o kadar da sevindirici sürprizler kapıda. Heyecana hazır olun; çünkü bugün sıradanlığın dışına çıkıyorsunuz.