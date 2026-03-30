Bu sabah Esenyurt'ta Saadetdere Mahallesi'nde çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında açılan ateş sonucu kurşunların hedefi olan bir sürücü ağır yaralandı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ!

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin kimliklerinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.