İstanbul'da bugünden itibaren başlayacak olan sağanak hafta boyunca sürecek. Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da başlayan sağanak hafta ortasına kadar etkisini sürdürecek. Yağış, hafta sonunda da durmadan devam edecek. Yeni haftaya girerken de özellikle Pazartesi ve Salı günleri yağışın etkisini sürdürmesi bekleniyor. Günlerce süren sağanak İstanbul'un pek çok noktasında etkili olmaya başladı.
Hafta başından itibaren ise AKOM uyarılarına göre, yağmurun karla karışık şekilde yağması bekleniyor. çifte hava bulutunun etkisi altına aldığı İstanbul'un yağış mesaisi başlamış durumda.
POYRAZ SICAKLIKLARI DÜŞÜRECEK
Pazar gününden itibaren Marmara Bölgesi’nde başlayarak kuvvetli poyraz etkili olacak. Rüzgarla birlikte sıcaklıkların bir miktar azalacağı ancak yine de mevsim normalleri üzerinde kalmaya devam edeceği öngörülüyor.