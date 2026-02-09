1922 yılında İngiliz arkeolog Howard Carter ve yerel Mısırlı işçilerin Tutankhamun’un mezarını kazmasıyla binlerce eser gün yüzüne çıkarıldı. Bu eserler arasında, firavunun öteki dünyaya geçişi için hazırlanmış onlarca ayakkabı yer alıyordu. Ancak iç tabanlarında yenilmiş düşman figürleri bulunan bu sandalet çifti, diğerlerinden ayrılıyor.

Carter’ın orijinal obje kartına göre sandaletler 28,4 x 9,2 santimetre ölçülerinde olup yaklaşık ABD erkek ayakkabı numarası 46'ya denk geliyor. Sandaletler mezarda bir sepetin altında bulunmuştu. Ancak mezarın antik çağda yağmalanmış olması ve eşyaların yerlerinin değiştirilmesi nedeniyle, bu konumun orijinal olup olmadığı netlik kazanmadı.

Ahşaptan yapılan sandaletler, ağaç kabuğu kaplaması, yeşil deri ve beyaz boya tabakası üzerine yerleştirilmiş altın varak parçalarıyla süslendi. Her bir sandaletin kemer kısmında lotus ve papirüsle bağlanmış iki figür yer alıyor.

Burun ve topuk bölümlerinde dörder adet olmak üzere toplam sekiz yay silahı ve yay şeklinde bir kayış bulunuyor. Bu unsurlar birlikte, Mısır’ın düşmanlarını simgeleyen 'Dokuz Yay' motifini oluşturuyor.

Sandaletler bugün Kahire’deki Mısır Müzesi’nde sergileniyor. Müzedeki bilgilendirme kartında, bağlı esir figürlerinin Tutankhamun’un gücünü temsil ettiği ve Dokuz Yay’ın, kralın ayaklarının altında konumlandırılarak Mısır düşmanlarının ezilmesini somutlaştırdığı ifade ediliyor.

Tutankhamun’un mumyası bulunduğunda, üzerinde parlak altın sandaletler ve altın ayak parmak kaplamaları olduğu tespit edilmişti. Ancak mezarda bulunan sandaletlerin firavun tarafından yaşamı sırasında mı giyildiği, yoksa yalnızca ölümden sonraki yaşam için mi yapıldığı kesin olarak bilinmiyor.