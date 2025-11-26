Türkiye’de emlak vergisinin ikinci taksiti 1 Aralık 2025’te ödenecek. Bu süreçte, emeklilerin yararlanabildiği vergi istisnasının koşulları yeniden açıklandı. Muafiyet, belirli şartlar yerine getirildiğinde uygulanıyor.

MUAFİYETTEN YARARLANABİLMEK İÇİN ARANAN ŞARTLAR

1. Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumundan Emekli Olmak

İstisnadan yararlanabilmek için Türkiye’deki sosyal güvenlik kurumlarından emekli aylığı alınıyor olması gerekiyor.

Ticari, tarımsal veya mesleki faaliyetlerden gelir elde edilmesi muafiyete engel oluşturuyor.

2. Tek Konuta Sahip Olmak

Muafiyet yalnızca tek konutu olan kişiler için geçerli.

Konutun brüt 200 m²’yi aşmaması gerekiyor.

Birden fazla konutu bulunanlar, hisse oranı küçük olsa bile muafiyetten yararlanamıyor.

Konut dışında gelir getirmeyen arsa, arazi veya dükkânın bulunması muafiyeti etkilemiyor.

3. Konutun Nitelik Kaybetmemiş Olması

Muafiyet yalnızca konut vasfını koruyan taşınmazlar için geçerli.

Konut niteliğini kaybeden yapılar için istisna uygulanmıyor.

HİSSELİ KONUTLARDA UYGULAMA

Hisseli bir konutta emekli kişinin konutun toplam brüt alanı 200 m²’yi aşmıyorsa, istisna kendi hissesine düşen kısım için uygulanabiliyor.

Toplam alanın 200 m²’yi aşması hâlinde ise muafiyetten yararlanılamıyor.

Ayrıca emeklinin birden fazla konutta düşük paylarla dahi hissesi varsa, bu durum muafiyet hakkını tamamen ortadan kaldırıyor.

KİRA GELİRİ MUAFİYETİ NASIL ETKİLİYOR?

Emeklinin sahip olduğu konuttan kira geliri elde etmesi hâlinde istisnadan yararlanılması mümkün olmuyor.

Kendi evini kiraya verip başka bir eve taşınanlar

Emekli, konutunu kiraya verip kendisi de başka bir eve kira ödeyerek taşınırsa, muafiyet devam ediyor.

Ancak kira ödemeden bir yakınının yanında kalınması durumunda, kira geliri var kabul edildiği için istisna uygulanmıyor.

AİLE BİREYLERİNİN GELİRİ MUAFİYETİ ETKİLEMİYOR

Emeklinin eşinin, çocuklarının veya diğer aile bireylerinin gelir elde etmesi muafiyet üzerinde etkili değil.

Değerlendirme yalnızca emekli kişinin kendi gelir durumu üzerinden yapılıyor.

Emlak vergisi muafiyeti, belirlenen şartları taşıyan emekliler için uygulanıyor.

Tek konut sahibi olmak, konutun 200 m²’yi geçmemesi, kira geliri elde edilmemesi ve emeklilik dışında ticari gelir bulunmaması gibi kriterler dikkate alınıyor.

Vergi dönemi yaklaşırken, emeklilerin kendi durumlarını bu koşullara göre kontrol ederek muafiyet hakkı olup olmadığını değerlendirmesi gerekiyor.