Beslenme uzmanlarının en sağlıklı yiyecekler listesinde üst sıralarda yer alan bu süper besin, zengin besin içeriği, düşük kalorisi ve sayısız sağlık faydasıyla yeniden sofralarda hak ettiği yeri almalı.

Tere, bu mütevazı küçük yeşil yapraklı sebze, 100 gramında 60 mg'a kadar C vitamini içeriyor; bu miktar, bir portakalda bulunan 53 mg'dan oldukça fazladır. C vitamini, bağışıklık sistemini desteklemek, demir emilimini artırmak ve hücreleri oksidatif strese karşı korumak gibi önemli işlevlere sahiptir.

Ancak tere, sadece C vitamini zenginliğiyle değil; aynı zamanda kalsiyum, demir, K vitamini ve antioksidanlar bakımından sunduğu zengin içerikle de dikkat çekiyor. Gerçek bir sağlık müttefiki olarak, sofralarımızda daha fazla yer almayı hak ediyor.

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), su teresini kalori içeriği baz alındığında en besin yoğun sebze olarak tanımlıyor. Bu dikkate değer unvanın birkaç sebebi var: 17'den fazla temel vitamin ve mineral içeriyor, 100 gramında sadece 11 kcal ile son derece düşük kaloriye sahip ve aynı zamanda detoks etkisi ile iltihap giderici özelliklere sahip. Tüm bu nitelikleri, kronik hastalıkların önlenmesinde etkili bir rol oynuyor.

Su teresi, eşsiz bileşimi sayesinde kalp-damar sağlığını destekler, kemik yapısını güçlendirir ve hücresel yaşlanmayı geciktirerek vücuda çok yönlü bir koruma sağlar. Gerçek bir doğa mucizesi olan bu besin, sağlıklı bir yaşam için ideal bir seçimdir.