Vücudumuzun temel yapı taşı olan proteinler, hücre yenilenmesinden bağışıklığa, kas kemik sağlığından cilt ve saç kalitesine kadar her yere değer.

Genellikle et, süt ürünleri veya yumurta ile ilişkilendirilen protein kaynakları arasına soya da girdi. Yumurtalarla rekabet edecek kadar kuvvetli olan bu müttefiğin 100 gramında 11 gram protein var.

Top Santé'nin paylaştığı bilgilere göre, bu bitki tam bir protein kaynağıdır ve dokuz temel amino asidin tamamını içeriyor, bu da onu en kaliteli hayvansal kaynaklarla rekabet edebilecek bir seçenek haline getiriyor.

Tokluk hissini artırıyor

Ancak faydaları bununla sınırlı değil: Lif açısından zengin olan bu besin, sindirime yardımcı olur, tokluk hissini artırır ve dengeli bir beslenmeye katkı sağlıyor. Ayrıca, değerli antioksidanlardan olan izoflavonlar içerdiği kokteyl, kalp damar hastalıklarına karşı koruyucu bir etki gösterir ve özellikle menopoz dönemi kadınlarında hormonal dengenin korunmasına yardımcı olur.

Mikro besinler açısından tüm beklentileri karşılayan soya, demir, magnezyum ve folat gibi değerli içerikleriyle gerçek bir canlılık kaynağıdır; hem düşük kalorili hem de neredeyse yağsızdır. Ancak bu sebzeyi daha da ilgi çekici kılan, köklü tarihidir.

Edo döneminden (1603-1868) bu yana Japon çiftçileri tarafından, saplarıyla birlikte atıştırmalık olarak tüketilen soya, adını da bu gelenekten alır; "edamame" kelimesi, tam olarak "fasulye dalı" anlamına gelir.

Bugün sadece Japon izakayalarını değil, Michelin yıldızlı mutfakları da fethetmiş durumda. Hazırlanması son derece kolay olan bu sebze, her türlü tarife uyum sağlar. Klasik bir versiyon için haşlanmış veya buharda pişirilmiş soya, gurme bir dokunuş için kızartılabilir, daha cesur yemeklerle mükemmel bir uyum yakalar.

Hatta bazı şefler, onu humus olarak kullanıyor veya siyah pirinçle karıştırarak zengin ve renkli bir salata oluşturuyor.