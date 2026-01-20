Walsall, bir zamanlar İngiltere'nin kalbi olarak biliniyor. Fakat zamanla tam bir suç makinasına döndü. 'İngiltere'nin yaşam kalitesinin en düşük yeri' olarak tescillenen Walsall, Demos-PwC 2025 Şehirler Endeksi'nde en alt sırada yer alıyor. Sokakları suç dizilerinden fırlamış gibi.

İngiltere'nin West Midlands bölgesinde yer alan Walsall, 1990'lı yıllarda gece hayatının bir numaralı şehirlerinden biriydi. Çarşıları tıklım tıklım dolan bu şehir, artık bir hayale şehirden farksız. Bölge sakinleri de güneş battıktan sonra sokağa çıkmaya korkar oldular. Ve bu durumu 'Savaş bölgesinde yaşamaya' benzetiyorlar.

DİLENCİLER DAHA ÇOK KAZANIYOR

Sokaklar şimdi çöp yığınları, pencereleri tahtalarla kapatılmış ve her köşesinde uyuşturucu satıcılarının cirit attığı bir yer halinde geldi. Peki bir zamanlar gözde olan bu kasaba neden bu çöküşü yaşadı? Bunu mahalle sakinlerinden 40 yaşındaki Daniel Briars şöyle anlatıyor:

"Pazarda tezgahı olan bir arkadaşım günde 100 sterlinden az kazanırken, pubların önünde dilenen evsizlerin bundan çok daha fazlasını topladığını biliyorum"

ÇÖKÜN EN NET TABLOSU EĞİTİMDE YAŞANDI

Kasabadaki çarpık ekonomik tabloya dikkat çeken mahalle sakinleri, bu kasabanın bir zamanlar gece hayatıyla Birmingham’a rakipti. Artık gece hayatının yerini yardım kuruluşları ve elektronik sigara dükkanları almış durumda.

Kasabadaki toplumsal çöküşün en can acıtan kısmı ise eğitim kurumlarında yaşanan değişim. Bölgedeki 9 ila 10 yaşlarındaki çocuklara 'Bıçaklı suçlarla mücadele' elçiliği görevinin verilmesi. Ve ilk yardım derslerinde bıçak yaralanmalarına karşı müdahale öğretiliyor.

FISKİYELER BİLE KORKUDAN ÇALIŞTIRIŞMIYOR

Şehrin meşhur fıskiye meydanı ile yerel halk tarafından "dövüş ringi" olarak tanımlanıyor. Bundan dolayı insanların boğulma riskinden dolayı fıskiye çalıştırılmıyor. Walsall Belediyesi yetkilileri, kasabanın kötü imajını değiştirmek için "Walsall 2040" adlı bir dönüşüm planı hazırladılar.

Belediye Meclisi Başkan Yardımcısı Adrian Andrew, 'Geleceğimiz parlak' dese de 40 yıldır bölgede yaşayan Vanessa Terry "Burası dizilerden bile daha kötü durumda, kimse burada yaşamak istemiyor" diyerek düzelme ihtimalinin olmadığını belirtti.