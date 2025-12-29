Doğu Anadolu Bölgesi’nde hafta sonu başlayan kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Erzurum’un Karaçoban ilçesi ile Ardahan’ın Göle ilçesinde gece hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceye kadar düştü.

Bölgede kar kalınlığı Erzurum’da 25, Ağrı ve Muş’ta 18, Ardahan, Erzincan ve Kars’ta 10, Iğdır’da ise 8 santimetre olarak ölçüldü. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile il özel idareleri, kırsal mahalle ve köy yollarında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının devam ettiği Erzurum’da kent merkezinde biriken tonlarca kar, iş makineleriyle şehir dışına taşınıyor. Kar kalınlığının yer yer 25 santimetreyi bulduğu kentte zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

KAR GEÇ GELDİ AMA SAĞLAM GELDİ

Vatandaşlardan Sema Coşkun, “Kar geç geldi ama sağlam geldi. Erzurum deyince beyaz örtüsü akla geliyor. Sıkı giyinerek soğuktan korunabiliyoruz, daha da yağabilir” dedi. Meteoroloji verilerine göre Ardahan, Ağrı, Erzurum, Kars ve Muş’ta birçok ilçede sıcaklıklar eksi 20 derecenin altına indi.

KARABÜK'TE KAR KALINLIĞI 60 CM

Kar yağışı Batı Karadeniz’de de etkili oldu. Karabük’te 3 gündür aralıksız süren yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı. Belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken, Safranbolu Aslanlar mevkisi ile Karabük-Ankara kara yolunda sürücüler zor anlar yaşadı. Merkeze bağlı 5000 Evler Mahallesi’nde araçlar düşük hızla ilerlerken, Safranbolu’da vatandaşlar otomobilin arkasına bağladıkları kızaklarla kaydı, çocuklar ise kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı.