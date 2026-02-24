Avrupa'nın kalbinde, İsviçre ile Avusturya arasına sıkışmış bu mikro devletin başkenti Vaduz, dünyada tek bir trafik ışığına bile sahip olmayan tek başkenttir.

Nüfusun azlığı bir avantaj olsa da, sistemin asıl çalışma prensibi "yüksek trafik kültürü" ve katı yazılı olmayan kurallardır.

Kırmızı ve yeşil ışıkların yerini alan bu sistemin temel dayanakları şunlardır:

Kavşaklarda aksi bir tabela ile belirtilmedikçe, istisnasız olarak her zaman sağdan gelen aracın önceliği vardır. Sürücüler bu kuralı içselleştirmiştir.

Trafik akışı, ışıklar yerine stratejik olarak yerleştirilmiş dönel kavşaklarla kesintisiz hale getirilir.

Sürücüler yaya geçitlerine yaklaşırken yavaşlamayı otomatik bir refleks haline getirdiği için, yayalar trafik ışığı olmamasına rağmen kendilerini dev metropollerden çok daha güvende hisseder.

LİHTENŞTAYN HAKKINDA ŞAŞIRTICI 4 GERÇEK

Lihtenştayn sadece trafikteki bu ilginç yapısıyla değil, ekonomisi, coğrafyası ve yakın tarihiyle de devasa tezatlar barındıran bir ülkedir:

Dünyanın en zengin ülkelerinden biri ve Avrupa'nın dördüncü en küçük devleti olmasına rağmen kendisine ait bir havaalanı yoktur. Ülkeye ulaşım genellikle 1,5 saat uzaklıktaki İsviçre'nin Zürih şehri üzerinden sağlanır.

Prensliğin ekonomisi son derece niş bir alana odaklanmıştır. Ülke, diş protezi ve dental teknoloji üretiminde bir dünya devidir (Ivoclar Vivadent şirketi tek başına küresel pazarın %20'sini elinde tutar).

Çalışma kültürleri refah seviyelerini yansıtır. Her gün 12:00 ile 13:30 arasındaki 1,5 saatlik süre, ülkenin resmi ve dokunulmaz öğle molasıdır.

Dünyanın en modern ve müreffeh ülkelerinden biri olmasına rağmen Lihtenştayn, Avrupa'da kadınlara oy hakkı tanıyan en son ülkedir. 1970'lerdeki referandumlar reddedilmiş, bu temel insan hakkı ancak 1984 yılında çok az bir oy farkıyla kabul edilebilmiştir.