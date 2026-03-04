Trafik mühendisliği uzmanı Dr. Vikash Gayah tarafından yapılan araştırmalar, sürücülerin en çok zorlandığı ve en fazla yakıt tükettiği manevranın sola dönüş olduğunu kanıtladı. Uzmanlara göre sola dönmek; karşı şeritten gelen hızlı trafiği kesmek, yayaları gözden kaçırmak ve arkadaki trafiği tamamen durdurmak anlamına geliyor. Bu durum sadece güvenliği tehlikeye atmakla kalmıyor, aynı zamanda seyahat sürelerini ve hava kirliliğini de artırıyor.

SOLA DÖNÜŞ NEDEN "ÖLÜMCÜL MANEVRA" OLARAK GÖRÜLÜYOR?

Kavşaklarda meydana gelen kazaların yaklaşık %61'inin temelinde sola dönüş kararı yatıyor. Dr. Gayah, bu manevranın tehlikesini "açılı çarpışma" riskiyle açıklıyor. Sürücü karşıdan gelen trafikte boşluk beklerken, dönmek istediği yoldaki yayaları genellikle fark etmiyor. Ölümlü ve ağır yaralanmalı kazaların büyük bir kısmı, karşıdan gelen aracın hızıyla sola dönen aracın açısının çakıştığı bu kritik saniyelerde yaşanıyor.

TRAFİĞİ DÜĞÜMLEMEKLE KALMAYIP YAKITI DA BİTİRİYOR

Sola dönüşler, trafik akışının en büyük düşmanı olarak tanımlanıyor. Birçok kavşakta kullanılan "sol yeşil ok" sistemi, sadece birkaç aracın geçmesi için diğer tüm yönlerdeki akışı tamamen durduruyor. Bu durum, trafik mühendislerinin "tamamen kırmızı süre" dediği, hiçbir aracın hareket etmediği ölü zamanların artmasına neden oluyor.

Buna karşın, sola dönüşü yasaklayan rotaların daha verimli olduğu bilimsel olarak kanıtlandı. Şaşırtıcı bir şekilde, sola dönmek yerine sağa dönerek bloğun etrafını dolaşmak, sürücülerin hedeflerine daha hızlı ulaşmasını sağlıyor. Yapılan ölçümlere göre, sola dönüşten kaçınan rotalar seyahat mesafesini az miktarda uzatsa da dur-kalk oranını düşürdüğü için yakıt tüketimini %15 civarında azaltıyor.

DEV ŞİRKETLER BU YÖNTEMİ YILLARDIR UYGULUYOR

Lojistik devi UPS gibi dünya çapındaki filo şirketleri, araç rotalarını sola dönüşlerden kaçınacak şekilde planlıyor. Bu strateji, hem kaza riskini minimuma indiriyor hem de araçların rölantide bekleme süresini azaltarak milyonlarca dolar yakıt tasarrufu sağlıyor.

Şehir merkezlerindeki yoğunluğu azaltmak isteyen yerel yönetimler, artık dönel kavşakları (roundabout) teşvik ediyor. Herkesin aynı yöne hareket ettiği döner kavşaklar, karşı şeridi kesme zorunluluğunu ortadan kaldırdığı için en güvenli alternatif olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, "bir blok fazla git ama daha hızlı var" felsefesinin yakın gelecekte tüm modern şehirlerin trafik yasası haline geleceğini öngörüyor.