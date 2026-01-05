2025 yılının şubat ayında elektrik faturaları için başlayan 'kademeli tarife' uygulaması, bu yıl itibarıyla doğalgaz faturalarında da uygulanacak.

Yaşanılan şehrin ortalama soğukluk derecesine göre Bakanlık tarafından belirlenecek referans değerler, hangi ilde yaşayan vatandaşlara ne kadar sübvansiyon sınırı koyulacağını ortaya çıkaracak. Belirlenen tutarın üzerinde tüketim yapanlar, elektrik faturalarında olduğu gibi devlet desteğinden tamamen faydalanamayacak. Bu durum ise ödenecek faturaların iki kat artmasına neden olacak.

DETAYLARI BAKAN BAYRAKTAR PAYLAŞTI

Bayraktar, doğal gazdaki 'kademeli tarife' hazırlığına yönelik son detaylar için şu ifadeleri kullandı:

"Ortalama şehir bazlı tüketime bakacağız. Destekleri doğru bir şekilde, etkin hale getirmeye gayret ediyoruz. Kademelendirmeyi doğal gazda da yapmayı planlıyoruz."

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ İÇİN ZAM SİNYALİ

Enerji fiyatlarında bir değişiklik olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Bayraktar, enflasyona göre bir değerlendirme yapıp yıl içerisinde durumu değerlendireceklerini bildirdi.

Hedeflerinin fiyat düzenlemesini yılda bir kere enflasyon nispetinde yapmak olduğunu kaydeden Bayraktar, "Enflasyonu düşünerek dünyadaki gelişmelere göre bir fiyatlama yapacağız." ifadesini kullandı.



SICAK ŞEHİRLERDE KOMBİ YAKANLAR DAHA FAZLA FATURA ÖDEYECEK



Bakanlık tarafından hazırlanılan yeni düzenlemede, belirlenecek sübvansiyon sınırları yıl genelinde hava sıcaklığının düşük olduğu şehirler için daha yüksek tutulacak. Örneğin Erzurum'da yaşayan bir vatandaş için 1200 TL'ye kadar doğalgaz faturalarına devlet desteği sunulurken, bu oran Antalya'daki vatandaşlar için 800 TL olabilecek.