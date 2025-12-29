Çin’in Yunnan eyaletinde yer alan Yanjin, bazı noktalarında yalnızca 30 metre genişliğe sahip olmasıyla dünyanın en dar şehirlerinden biri olarak dikkat çekiyor. İki dağ arasındaki dar bir vadide kurulu olan şehir, bu sıra dışı yapısıyla hem ziyaretçileri hem de sosyal medyayı şaşırtıyor.

Heng Nehri boyunca uzanan Yanjin’de, rengarenk yüksek binalar neredeyse üst üste inşa edilmiş durumda. Dar sokaklar ve dikey mimari, şehre özgü bir siluet oluştururken, bu yapı kent yaşamını da doğrudan etkiliyor.

"EL SIKIŞABİLECEK KADAR YAKIN"

Şehri ziyaret eden ünlü seyahat vlogeri Drew Binsky, deneyimlerini YouTube kanalında paylaştı. Binsky, Yanjin’in mimarisini anlatırken bazı bölgelerde “karşı sokaktaki komşularla neredeyse el sıkışabilecek kadar yakın” olunduğunu söyledi. Yunnan’ın kuzeydoğusunda bulunan şehir, dar yapısına rağmen 400 binden fazla nüfusu barındırıyor.

Binsky, ilk izlenimlerini aktarırken, “Sel riski nedeniyle buranın tehlikeli ve insanların yaşamdan keyif almadığı bir yer olacağını düşünmüştüm. Ancak herkes son derece samimi ve mutlu görünüyor” ifadelerini kullandı.

BİNALAR SEL RİSKİNE KARŞI AYAKLAR ÜZERİNDE

Şehirdeki yapıların büyük bölümü, hem sel riskine karşı önlem almak hem de sınırlı alanı en verimli şekilde kullanabilmek amacıyla ayaklar üzerine inşa ediliyor. Bazı bölgelerde şehir yalnızca 30 metre genişliğe ulaşırken, en geniş noktası bile yaklaşık 300 metreyi geçmiyor.

Uzak bir coğrafyada yer alan Yanjin, son dönemde gezginlerin ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor ama kente ulaşmak da başlı başına bir yolculuk gerektiriyor. En yakın büyük havalimanı olan Kunming Changshui Uluslararası Havalimanı, Yanjin’e yaklaşık altı saat uzaklıkta bulunuyor. Şehre ayrıca karayolu üzerinden ya da trenle Yanjinbei İstasyonu aracılığıyla ulaşım sağlanabiliyor.