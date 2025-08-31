Dört yılda bir güncellenen arsa ve arazi metrekare değerleri, bu kez beklenmedik oranlarda yükseldi. Bazı bölgelerde 15 kata varan artışlar dikkat çekerken, özellikle İstanbul’un merkezi semtleri adeta rekor kırdı.

Şişli Teşvikiye Mahallesi: 52 bin 472 TL → 300 bin TL

Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar ve Maltepe: Benzer şekilde fahiş artışlar

Bu yükseliş, hem emlak vergisi hem de kira fiyatları üzerinde doğrudan baskı oluşturacak.

Uzmanlardan Kritik Uyarı

Emlak sektörü temsilcileri, bu artışların piyasadaki dengeleri bozabileceğini belirtiyor. Bir emlak firmasının CEO’su Özden Çimen, “Bu kadar yüksek artış, konut piyasasındaki toparlanma sürecini yavaşlatabilir. Vergi yükü, kira ve satış fiyatlarına doğrudan yansıyacak” dedi.

Kiracılar ve Ev Sahipleri Endişeli

Rayiç bedeller sadece vergileri değil; tapu harçları, değerli konut vergisi ve miras işlemlerinde ödenecek vergileri de artıracak. İstanbul’da artışlar rekor seviyelere ulaşırken, Anadolu’da oranların daha düşük kaldığı görüldü.

İtiraz Hakkı Var

Vatandaşlar, muhtarlıklarda askıya çıkarılan listelere itiraz edebiliyor. Takdir komisyonu kararlarına dava açma süresi ise 30 gün. Bu yıl için son itiraz tarihi 7 Eylül 2025.