Yürürlüğe yeni giren "Çevrimiçi Güvenlik Yasası" kapsamında yürütülen soruşturmada söz konusu sitenin yasa dışı içerikler yaydığı, ölümcül kimyasalların temini hakkında bilgi sunduğu ve kullanıcıları bu konuda yönlendirdiği iddia ediliyor.

HERKES HEDEFTE: TEHLİKELİ İÇERİK YAYILIYOR

The Times gazetesinin haberine göre binlerce kullanıcısı bulunan platformda çocukların da yer aldığı, üyelerin yaşamı sonlandırma yöntemleri hakkında bilgi paylaştığı ve bu süreçte kullanılabilecek maddelere nasıl ulaşılabileceğini tartıştığı belirtiliyor.

Kurum, sitenin yöneticilerini tespit etmesi durumunda ciddi para cezaları ve hukuki yaptırımlar uygulanabileceğini duyurdu. Ayrıca İngiltere'deki erişimin tamamen engellenmesi de gündemde. Ancak sitenin ABD merkezli olması ve yöneticilerinin kimliğinin bilinmemesi, süreci karmaşık hale getiriyor.

The Times'ın araştırmalarına göre platformla ilişkili; Kanada'da tutuklanan Kenneth Law'un adı ön plana çıkıyor. Law'un aralarında İngitere'nin de bulunduğu 40'tan fazla ülkeye ölümcül kimyasallar gönderdiği ve yalnızca İngiltere'de 90'dan fazla ölüm vakasına dolaylı yoldan karıştığı belirtiliyor. Law, şu anda Kanada'da çok sayıda ağır suçlamayla yargılanıyor.

SORUŞTURMAYA 'SANSÜR' SUÇLAMASI

Öte yandan soruşturma sonrası forumun bazı üyeleri Ofcom'u içerik sansürlemekle suçladı. Platformda, yasal sürecin finanse edilebilmesi için kripto para yoluyla bağış talebinde bulunulduğu bildirildi.

BBC'nin ulaştığı bilgilere göre forumun 2018 yılında ABD'li bir kişi tarafından kurulduğu, 2023'te ise Ukrayna merkezli başka bir kimyasal satıcının siteyle bağlantıya geçtiği ileri sürüldü.

Ölen kişilerin aileleri ise Ofcom'un başlattığı süreci memnuniyetle karşıladı. Yakınlarını kaybeden birçok aile, kurumdan "daha fazla can kaybı yaşanmadan harekete geçilmesi" çağrısında bulundu.