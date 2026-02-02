Birleşik Arap Emirlikleri, küresel finans ve ticaret arenasındaki gücünü sembolize edecek devasa bir projeye başlıyor. Dubai Hükümeti Medya Ofisi tarafından duyurulan ve Ithra Dubai imzasını taşıyan projeyle, kentin mücevher ticaretindeki liderliğini "tek çatı altında" toplama stratejisi hayata geçiriliyor.

TİCARETİN YENİ MERKEZİ

Projenin merkezinde yer alan ve binden fazla perakendeciye ev sahipliği yapacak olan "Dubai Altın Bölgesi", sadece bir alışveriş noktası değil bütünleşik bir ekosistem olarak tasarlandı. Bölge; perakende takı mağazalarından külçe altın depolarına, toptan ticaret merkezlerinden yatırım ofislerine kadar altının tüm değer zincirini bir araya getirecek.

ALTIN SOKAĞI OLACAK

Projenin en dikkat çekici ayağı ise dünyada türünün ilk örneği olacağı belirtilen "Altın Sokağı" olacak. Sokak, tasarımı ve kapsadığı ticaret hacmiyle Dubai’nin turistik ve ekonomik cazibesini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

TÜRKİYE İLE GÜÇLÜ TİCARET KÖPRÜSÜ

BAE’nin altın ticaretindeki yükselişi rakamlara da yansımış durumda. 2024-2025 döneminde yaklaşık 53,4 milyar dolarlık altın ihracatına imza atan ülke, dünya sıralamasında ikinci basamakta yer alıyor. Bu devasa ticaret ağının en önemli ortaklarından biri ise Türkiye.