Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu yayımladı. Günlerdir doğu illerinde etkili olan kar yağışı ve sağanak yerini güneşli günlere bıraktı. Yapılan değerlendirmede bugün yurdun genelinde yağış beklenmediği bildirildi. Kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği belirtildi.

Yeni hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde bugün güneşli hava etkisini gösterecek. Güneşli havanın yurt genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Türkiye genelinde etkili olması beklenen güneşli hava ise bugün sona erecek. Yayımlanan hava durumu raporuna göre, yurt genelinde hafta sonu ile birlikte sıcaklıklar düşecek. İstanbul başta olmak üzere pek çok şehrimiz yağışlı havanın etkisine girecek.

KAR YAĞIŞI İÇİN 2 GÜN VERİLDİ

21 Aralık Pazar ve 22 Aralık Pazartesi gününde Akdeniz Bölgesinde bazı illerde kar yağışı görüleceği bildirildi. Pazar ve Pazartesi günlerinde Antalya'nın yüksek kesimleri ve Afyonkarahisar'da kar yağışı görülecek.