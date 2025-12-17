Türkiye'de üretilen ürünlerin fiyatlarındaki pahalılık vatandaşın cebini yakmaya devam ediyor. Çay ve Fındık üretiminde zirvede yer alırken, ulaşmak isteyen vatandaşlar artık gelirlerinin büyük bir kısmını çay ve fındık için ayırmak zorunda kalıyor.

SÖZCÜ TV programcısı Ekrem Açıkel, İçinizden Biri programında çay ve fındık üretiminde lider ülke olan Türkiye'deki çay ve fındık fiyatlarını araştırdı.

Fiyatları karşılaştırarak anlatan Açıkel şu ifadeleri kullandı:

"- Çayla başlayalım. Dünyada en çok çay içilen iki ülkeden birisiyiz. Riza, Artvin, Trabzon, Giresun çay üretiminde zirvede biz de dünyada çay üretiminde ilk 5'teyiz. Peki bu kadar bizle özdeşleşen çay neden sürekli zamlanıyor."

ÇAY FİYATLARI

"- ÇAYKUR her ay çaya zam yapıyor. Ben de fiyatları inceledim.

Meşhur Çaykur Tiryaki 1000 gram çay 296 lira. Çayın ana vatanında kilo fiyatı 296 lira. Rize Turist Çayı ise 1000 kilogram 299 lira.

"- İnce belli bir bardakta çay ise 20 liranın altında yok. Yanına bir çiçek koyuyorlar, bir şeker koyuyorlar ve 70 lira fiyat veriliyor. Bu ülke çay ülkesi. Dünya şampiyonu olduğumuz çayı neden pahalı tüketiyoruz."

"FINDIK'TA DÜNYA BİRİNCİSİYİZ AMA"

"- Fındık üretiminde ise dünya şampiyonuyuz. Dünyanın bir numaralı tedarikçisiyiz. Fındık fiyatlarının farkında mısınız? Bakalım.

"- Kabuklu fındık kilosu 499 lira. Kırıcaksınız içinde fındık. Bir de meşhur FİSKOBİRLİK, devletin kurumu kavrulmuş yağlı fındığı ise 1407 lira. Bir kilosu. Bu ülke fındık ülkesi ve bir kilo kavrulmuş fındık içini 1500 liraya alıyoruz.

Çay ve Fındık bu kadar pahalıysa ben bu hayattan ne anladım"