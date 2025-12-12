Isıl işlem görmemiş, yani pastörize edilmemiş çiğ süt doğrudan hayvandan elde edilen ve herhangi bir ısıtma sürecinden geçmeyen bir ürün. Bundan dolayı doğal yapısını korusa da insan sağlığı açısından tehlikeli olabilecek mikroorganizmalar barındırma riski yüksek. Uzmanlar da bu konuda uyarılarda bulunuyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), çiğ olarak tüketilen inek, koyun ve keçi sütünün çeşitli bakteriler içerebileceği konusunda uyarıyor. Sütteki her bakteri zararlı olmasa da, bazı türler ciddi enfeksiyonlara yol açabiliyor.

ÇİĞ SÜTTE TESPİT EDİLEN TEHLİKELER

Campylobacter

Escherichia coli (E. coli)

Listeria

Salmonella

Bu mikroorganizmalar, tüketim sonrası gıda zehirlenmesine ve bağırsak enfeksiyonlarına neden olabiliyor.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Çiğ sütten kaynaklanan enfeksiyonlar özellikle şu gruplar için daha tehlikeli kabul ediliyor:

Bebekler ve küçük çocuklar

Yaşlı bireyler

Hamile kadınlar

Bağışıklık sistemi zayıf kişiler

Uzmanlar, bu grupların çiğ süt ve çiğ sütten yapılan ürünlerden özellikle uzak durması gerektiğini vurguluyor.

"ÇİĞ SÜT DAHA SAĞLIKLI İDDİASI" DOĞRU MU?

Toplumda yaygın olan bazı yanlış inanışlar var. Bunlardan biri de çiğ sütün pastörize süte kıyasla daha besleyici olduğu yönünde. Ancak bilimsel veriler bu iddiayı desteklemiyor.

Biomolecules dergisinde yayımlanan bilimsel bir çalışmaya göre, uygun şekilde uygulanan pastörizasyon işlemi sütün besin değerini kayda değer biçimde azaltmadan, zararlı bakterileri etkisiz hale getiriyor.

PASTÖRİZASYON NEDEN ÖNEMLİ?

Pastörizasyon, gıdalardaki zararlı mikroorganizmaları yok etmek amacıyla uygulanan kontrollü bir ısıtma işlemidir. Süt için bu süreç, ürünün yaklaşık 63 dereceye kadar ısıtılması ve ardından hızla soğutulmasını kapsar.

Bu yöntem sayesinde gıda kaynaklı hastalık riski önemli ölçüde azalırken, süt ve süt ürünleri insan tüketimi için çok daha güvenli hale gelir. Süt genellikle doğrudan üretici tarafından değil, işleme tesislerinde pastörize edilir. Gerekli görülmesi halinde ek hijyen ve işleme aşamaları da uygulanır.

SÜT KAYNAKLI ZEHİRLENMELERİ BELİRTİLERİ ŞUNLAR:

Çiğ sütten kaynaklanan ciddi vakalar, hastanede tedavi gerektirebilecek sağlık sorunlarına yol açabilir.

Karın ağrısı

İshal

Baş ağrısı

Mide bulantısı ve kusma

Uzmanlar, bu tür belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmasını öneriyor.