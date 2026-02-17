2026 emekli bayram ikramiyesi için geri sayım sürerken kamuoyunun odağında zam oranı var. Ancak uzmanlara göre asıl belirleyici unsur artış miktarı değil, emeklilik başvurusunun yapıldığı tarih.

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı için ödenecek ikramiyelerden yararlanabilmek, emekli aylığının hangi ay itibarıyla bağlandığına bağlı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatına göre, ilgili bayramın bulunduğu ayda aylık bağlanmamışsa ikramiye hakkı doğmuyor. Bu nedenle birkaç haftalık gecikme, iki ayrı bayram ödemesinin kaybı anlamına gelebiliyor.

RAMAZAN BAYRAMI İÇİN SON GÜN 28 ŞUBAT

Ramazan Bayramı ikramiyesi almak isteyenlerin en geç 28 Şubat tarihine kadar emeklilik dilekçesini vermesi gerekiyor. Şubat ayı içinde yapılan başvuruların ardından işlemler tamamlanıp aylık bağlandığında, hak kazanılan ikramiye ödeniyor.

Bu tarihin aşılması halinde ise Ramazan Bayramı için ödeme alınamıyor. Dolayısıyla Şubat ayı sonu, çifte ikramiye planı yapanlar için ilk kritik eşik olarak öne çıkıyor.

KURBAN BAYRAMI İÇİN NİSAN SONU BELİRLEYİCİ

Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanmak için ise başvurunun en geç Nisan ayı sonuna kadar yapılması gerekiyor. Nisan ayında dilekçe verenlerin aylıkları 1 Mayıs itibarıyla bağlanacağı için Kurban Bayramı ödemesini alma hakkı doğuyor.

Ancak Mayıs ve sonrasında başvuru yapanlar, 2026 yılı bayram ikramiyesi ödemelerinden faydalanamayacak. Sistem başvuru tarihini değil, aylığın başlangıç ayını esas alıyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Halen dosya başına 4.000 TL olarak ödenen emekli bayram ikramiyesi için artış beklentisi yüksek. Ekonomi çevrelerinde konuşulan rakamlar 5.000 TL ile 5.500 TL arasında değişiyor.

Nihai tutarın TBMM süreci ve Cumhurbaşkanı onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor. Zam oranının netleşmesiyle birlikte milyonlarca emeklinin alacağı ödeme de kesinleşecek.

Artış gerçekleşirse dul ve yetim aylığı alanlar da hisseleri oranında ödeme alacak.

Örneğin ikramiye 5.000 TL olursa:

Yüzde 75 oranında ölüm aylığı alanlar 3.750 TL

Yüzde 50 oranında alanlar 2.500 TL

Yüzde 25 oranında alanlar 1.250 TL ödeme alacak.

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Ramazan Bayramı’nın 20–22 Mart tarihlerine denk gelmesi nedeniyle, zamlı ikramiyelerin Mart ayının ikinci haftasında hesaplara yatırılması planlanıyor. Ödemelerin 9–19 Mart tarih aralığında yapılması öngörülüyor.

Kesin takvim Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak.

ÇİFT İKRAMİYE İÇİN ZAMANLA YARIŞ

2026 emekli bayram ikramiyesi sürecinde iki unsur öne çıkıyor: zam oranı ve başvuru tarihi. Zam miktarı gelir artışını belirlerken, başvuru takvimi ödeme hakkını tayin ediyor.

Şubat ve Nisan aylarındaki kritik eşiklere dikkat etmeyenler için tablo net: Emekli aylığı zamanında bağlanmazsa bayram ikramiyesi alınamayacak. Bu nedenle emeklilik planlaması yapanların süreci dikkatle takip etmesi büyük önem taşıyor.