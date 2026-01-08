Bilgisayarlar ve dijital sistemler bizim gibi günleri veya ayları tanımaz. Dijital dünyanın miladı, 1 Ocak 1970 saat 00:00 olarak kabul edilir. Bu başlangıç noktasına ise "Unix Epoch" denir. Android-IOS telefonlardan internetin ana omurgasına kadar hemen hemen her sistem, o günden bu yana geçen saniyeleri sayarak çalışır.

"BU KODLAR 2000'LERİ GÖRMEZ" DEDİLER

1970'lerde bu sistemi kuran mühendislerin "bu kodlar 2000'leri görmez" diyerek sayaçları 32 bit olarak tasarlamış olmaları, dijital sayacın alabileceği maksimum kapasiteyi de belirledi. Yaklaşık 2 milyar 147 milyon saniye ve maalesef bu kapasite, 19 Ocak 2038 tarihinde saat tam 03:14'ü gösterdiğinde tükenecek.

ZAMAN 137 YIL GERİYE GİDECEK

Limit dolduğunda makineler 2038 yılına devam edemeyecek. Sadece bir saniye sonra sayaçlar sıfırlanmayacak, sistemler tarihi 13 Aralık 1901 Cuma saat 20:45 olarak algılayacak. yani dünya dijital olarak tam 137 yıl geriye gidecek. Bankacılık sistemlerinden uçuş rotalarına, akıllı telefonlardan enerji hatlarına kadar her şeyin birbirine karışması işten bile değil...