İngiltere’nin önde gelen süpermarket zincirlerinden Asda, son kullanma tarihiyle ilgili bir hata nedeniyle Dilimlenmiş Acılı ve Baharatlı Tavuk Göğsü Dilimleri ürününü acil olarak geri çağırdı. Son tüketim tarihi 30 mayıs olan bu ürünün yanlış etiketlenmiş olduğu tespit edildi.

Şirket, söz konusu ürünü satın alan müşterilere en yakın Asda mağazasına başvurarak ürünü iade etmeleri çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada, “30 Mayıs son kullanma tarihli Asda Acılı ve Baharatlı Tavuk Göğsü Dilimleri’ni satın aldıysanız, lütfen ürünü en yakın mağazamıza getirin. Fiş ibrazı gerekmeksizin tam ücret iadesi yapılacaktır. Yaşanan herhangi bir rahatsızlıktan dolayı özür dileriz” ifadelerine yer verildi.

TESCO DA GERİ ÇAĞIRMA YAPTI

Öte yandan, Tesco da bir ürünü güvenlik gerekçesiyle raflardan çekti. Carte Blanche Greetings tarafından üretilen “Me to You Hugs and Kisses” yastığının, İngiltere yangın güvenliği standartlarını karşılamadığı ve güvenlik testlerini geçemediği gerekçesiyle satıştan kaldırıldığı bildirildi fakat geri çağırmanın teknik detayları kamuoyuyla paylaşılmadı.