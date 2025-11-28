Popüler YouTube içerik üreticisi Mrwhosetheboss, Kuzey Kore'den gizlice çıkarılmış iki akıllı telefonu incelemeyi başardı. İlk bakışta sıradan Android telefonlara benzediği düşünülen cihazların detaylarına girildiğinde devlet kontrolünün had safhada olduğu anlaşıldı.

SuperCarBlondie'nin aktardığına göre bu telefonlar, görünüş olarak modern Android cihazlarla benzerlik taşısa da yazılım kısmına geçildiğinde propaganda, sansür ve gözetim için özel olarak tasarlanmış.

KELİMELER BİLE SANSÜRLENİYOR

YouTuber'ın testleri sırasında dikkat çeken ilk sansür uygulaması, klavyedeki otomatik düzeltme sistemi oldu.

South Korea (Güney Kore) yazılmaya çalışıldığında kelime otomatik olarak "Puppet State (Kukla Devlet) olarak değiştiriliyor. Yine Güney Kore kültüründe yaygın olan "Oppa" kelimesi yazıldığında ise "Yoldaş" ile değiştiriliyor ve "yasaklı ifade" uyarısı çıkıyor.

EKRAN GÖRÜNTÜSÜNÜ DEVLETE GÖNDERİYOR

En çarpıcı noktalardan biri de telefonların arka planda gizlice yürüttüğü ekran görüntüsü alma işlemi oldu. Cihazlar her 5 dakikada bir otomatik ekran görüntüsü alıyor. Bu görüntüler kullanıcının erişemediği bir klasörde saklanıyor ve silinmeleri mümkün değil. Cihaz ayrıca bu görüntüleri devletle de rastgele olacak şekilde paylaşıyor.

İNTERNET YOK İNTRANET VAR

Akıllı cihazlar olmalarına rağmen bu telefonlar internete de bağlanamıyor. Bunun yerine sadece devletteki kimlik numarasına (T.C. Kimlik benzeri) bağlı şekilde girilebilen kapalı bir intranet ağı mevcut. Bu ağda yalnızca devlet medyası, propaganda içerikleri ve izin verilmiş uygulamalar yer alıyor. Google ve benzeri hizmetlerin tamamı kapalı.

İçerik üreticisinin aktardığına göre Kuzey Kore'deki akıllı telefonlar dünyanın geri kalanının kullandığı gibi haberleşme aracı olmanın aksine sansür, kontrol ve takip sistemi olarak kullanılıyor. Hem de halkın büyük çoğunluğu bu telefonlara sahip olmak için büyük bir maddi yükün altına girmek durumunda.