Google, Android kullanıcılarını yakından ilgilendiren çarpıcı bir güvenlik raporu açıkladı. Teknoloji devi, Google Play dışından indirilen uygulamalarda zararlı yazılım görülme oranının 50 kat daha fazla olduğunu duyurdu. Bu tehlikeye karşı şirket, “Android Geliştirici Doğrulaması” adını verdiği yeni bir güvenlik politikasını devreye sokuyor.

KİMLİK ZORUNLULUĞU GELİYOR

Google’ın yeni politikası, Android ekosisteminde kötü amaçlı yazılımlarla mücadele etmek ve kullanıcı güvenliğini artırmak için geliştirildi. Buna göre artık tüm uygulama geliştiriciler, Google Play’de veya mağaza dışında uygulama yayınlamak istediklerinde kimlik doğrulama sürecinden geçmek zorunda olacak.

Google Ürün Başkan Yardımcısı Suzanne Frey, bu adımın kullanıcıları dolandırıcılıklardan ve sahte uygulamalardan korumak için kritik olduğunu vurguladı. Açıklamaya göre “Son analizimiz, Google Play üzerinden erişilen uygulamalara kıyasla internetten yüklenen kaynaklarda kötü amaçlı yazılım sayısının 50 kat daha fazla olduğunu gösteriyor.”

Yeni sistemle birlikte geliştiriciler artık sadece isim ve iletişim bilgilerini değil, aynı zamanda resmî kimlik belgesi, kayıt ücreti ve Android cihaz sahipliği bilgilerini de sunmak zorunda kalacak.

Google, bu sayede anonim geliştiricilerin sahte uygulamalarla kullanıcıları kandırmasını zorlaştırmayı hedefliyor.

Uygulama, ilk etapta Brezilya, Endonezya, Singapur ve Tayland’da yürürlüğe girecek.

2027 itibarıyla ise tüm dünyada zorunlu hale gelecek.

KARAR HERKESİ MEMNUN ETMEDİ

Ancak bu karar, geliştirici topluluğunun bir kısmında tepkiyle karşılandı. “Keep Android Open (Android’i Açık Tut)” adlı oluşum, Google’ın yeni politikasının Android’in açık kaynak felsefesine zarar vereceğini savunuyor.

Geliştiriciler, kimlik doğrulama zorunluluğunun bağımsız ve gizlilik odaklı yazılım üreticilerini zor durumda bırakacağını, hatta yenilikçiliği engelleyebileceğini düşünüyor. Bazı çevreler, Google’ın bu adımı güvenlikten ziyade ekosistemi kontrol altına alma hamlesi olarak değerlendiriyor.

Google’ın yeni politikası, Android dünyasında güvenliği artırmayı amaçlasa da, teknoloji çevrelerinde “özgürlük mü, güvenlik mi?” tartışmasını yeniden alevlendirdi. Uzmanlar, sistemin uzun vadede kullanıcıyı koruyabileceğini ancak Android’in açık yapısına gölge düşürebileceğini belirtiyor.