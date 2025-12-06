CHP milletvekili Turan Taşkın Özer “Gaziosmanpaşa’da karayollarına tahsisli ve planlarda koruma kuşağı olarak belirlenen kamu arazisi, hangi gerekçeyle özel bir şirkete kiralanmıştır?” diye sordu.

Uraloğlu “Yap-İşlet- Devret (YİD) usulüne göre ihale yapılarak tesis kurulması sağlanmıştır” cevabını verdi. Bakan, benzin istasyonu ile AVM’nin, ikisi bir yapımının zorunluğunu olduğunu vurgulayarak mevzuata aykırı herhangi bir işlem olmadığını açıkladı.

BELEDİYE YETKİLİ DEĞİL

AVM’nin ve benzinliğin, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yetki alanında olduğunu belirten bakan “Belediyelerden ayrıca izin alınması gerekmemektedir” dedi.