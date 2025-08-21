Muğla’nın Dalaman ilçesinde CHP’li Dalaman Belediyesi tarafından Söğütlüyurt Mahallesinde bulunan Söğütlüyurt Ayyıldız Halkevi tamamlanarak hizmete açıldı.
Törene CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, CHP Antalya Milletvekili Aliye Çoşar, CHP İlçe Başkanı Bilal Sarıhan, Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, Belediye Başkan Yardımcıları İlhan Kural ve Rıza Kurt, Belediye Meclis Üyeleri katıldı.
"ÇAY VE SUYU 1 TL.DEN VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Söğütlüyurt Ayyıldız Halkevi’nin Dalaman’da açılan üçüncü halkevi olduğunu belirten CHP’li Belediye Başkanı Sezer Durmuş; “Bu açışını gerçekleştirdiğimiz 8’inci açılışımız. Bu zorlu ekonomik şartlarda uygun fiyatlarıyla hizmet veren Halkevlerimiz yoğun ilgi görüyor. Dalaman Kartı olan vatandaşlarımıza çay ve suyu 1 TL’den vermeye devam edeceğiz” dedi.