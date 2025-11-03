Amerikalı bilim insanlarının yaptığı deneylere göre, bu üç karışım doyma hissini bastırıyor ve insanı farkında olmadan fazla yemeye zorluyor.

AŞIRI YEMEYİ TETİKLEYEN ÜÇ KOMBİNASYON

Yapılan araştırmalarda beynin en hızlı tepki verdiği üç gıda birleşimi tespit edildi:

- Şeker + Yağ

- Tuz + Yağ

- Şeker + Tuz

Bu karışımlar, özellikle işlenmiş gıdalarda sıkça bir arada bulunuyor ve uzmanlara göre beyinde bağımlılığa benzer bir etki yaratıyor.

En tehlikelisi ise şeker ile tuzun birlikte tüketilmesi.

Bilim insanlarına göre bu kombinasyon, kalp-damar sistemini zorlayarak kalp krizi riskini artırabiliyor.

"BEYİN DOYMUYOR, DAHA FAZLA YEMEK İSTİYOR"

Araştırmacılar, deneylerde bu üç karışımın beyindeki ödül merkezini güçlü biçimde aktive ettiğini belirledi.

Uzmanlar, "Bu etki, tıpkı nikotin veya şeker bağımlılığında olduğu gibi beyni tekrar o tadı aramaya yöneltiyor" diyor.

Sonuç olarak kişi, tok olsa bile yemeye devam ediyor. Bu da zamanla obezite ve metabolik bozukluklara yol açıyor.

ÜÇ BİLEŞENE DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR

Uzmanlar, özellikle şu üç bileşene dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor:

- Bitkisel yağlar (özellikle rafine olanlar)

- Saf şeker ve tatlandırıcılar

- Yüksek fruktozlu mısır şurubu

Bu maddeler, kurabiyelerden cipslere, hazır soslardan kahvaltılık gevreklere kadar birçok hazır gıdada bulunuyor.

ETİKETİ OKUMADAN ALMAYIN

Beslenme uzmanları, tüketicilere ürün etiketlerini dikkatle okumaları uyarısında bulunuyor. "Paketin arkasındaki içerik listesinde şeker, glukoz şurubu veya bitkisel yağ gibi maddeler ilk sıralarda yer alıyorsa, o ürün aşırı yeme riskini artırır" uyarısında bulunuyorlar.