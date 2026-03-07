Avrupa Birliği'nin en küçük ülkesi Malta, adayı yaşanmaz hale getiren trafik felaketini ve nüfus patlamasını durdurmak için dünyada eşi benzeri görülmemiş bir uygulamaya imza atıyor. Hükümet, 30 yaş altındaki gençlere, arabalarından ve sürücü ehliyetlerinden 5 yıl boyunca vazgeçmeleri karşılığında tam 25.000 Euro (yaklaşık 1 milyon 300) nakit ödeme (bonus) yapacağını duyurdu.

La Repubblica'nın haberine göre, inşa edilen sayısız yeni yola rağmen adada ulaşımın felç olmasının ardında yatan istatistikler tek kelimeyle korkunç.

KÜÇÜCÜK ADADA YARIM MİLYON ARAÇ

Sadece 317 kilometrekarelik (neredeyse bir şehir büyüklüğünde) bir alana sahip olan ülkede tam 457.000 araç trafikte boğuşuyor. Durum o kadar kontrolden çıkmış ki, sadece 2025'in son çeyreğinde 3.754 yeni araç daha trafiğe kaydedildi. Malta şu an, araç trafiğine açık alan bakımından dünyada 32. sıraya fırlamış durumda.

ASIL KRİZ TRAFİK DEĞİL, KONTROLSÜZ NÜFUS PATLAMASI

Hükümetin asıl paniklediği konu arabalar değil, içine düştükleri devasa "barınma ve demografi" krizi.

Malta, geçen yıl %3,83'lük artışla Avrupa'nın en yüksek nüfus artış oranını kaydetti.

Son 10 yılda toplam nüfus 440 binden 550 bine fırladı.

Kilometrekareye düşen insan sayısı (nüfus yoğunluğu) 1.263'ten 1.766'ya çıkarak adayı devasa bir şantiyeye ve yığınağa çevirdi.

'ALTIN PASAPORT' SANILIYOR AMA ASIL NEDEN UCUZ İŞGÜCÜ

Sanılanın aksine bu patlamanın sebebi sadece zengin Avrupalı olmayanlara satılan meşhur "Altın Pasaportlar" değil. Gelişen restoran ve inşaat sektörleri, her yıl binlerce yabancı işçiyi (özellikle Bangladeş ve Suriye'den) adaya çekiyor.

Yabancı uyruklu yerleşik nüfus 2011 ile 2022 arasında %266 oranında arttı. Sonuç olarak Malta, 2024 itibarıyla AB'de Kıbrıs ve Lüksemburg'u sollayarak kişi başına en çok göçmen düşen ülke unvanını eline aldı.