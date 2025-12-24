İsviçre, nüfusu giderek azalan dağ köylerini yeniden canlandırmak için dikkat çeken bir teşvik programı uyguluyor. Program kapsamında Albinen gibi köylerde yaşamayı kabul edenlere yetişkin başına 25 bin, çocuk başına ise 10 bin İsviçre Frangı ödeme yapılıyor. Aile büyüklüğüne göre bu destek 3–4 milyon TL’ye kadar çıkabiliyor.

ŞARTLARI VAR

Ancak bu teklif, “tatil yapar gibi taşınma” anlamına gelmiyor. Teşvikten yararlanmak isteyenlerin bazı şartları kabul etmesi gerekiyor. Bunların başında, köyde en az 10 yıl yaşama zorunluluğu geliyor. Ayrıca yerleşen kişilerin köyden bir ev satın alması, bu evi tadilat ettirmesi ve bölgede aktif bir işte çalışması isteniyor.

AMAÇ YEREL EKONOMİYİ HAREKETLENDİRMEK

Uzmanlara göre amaç, sadece nüfusu artırmak değil; köy yaşamını sürdürülebilir hale getirmek. Okulların kapanmasını önlemek, yerel ekonomiyi canlandırmak ve sosyal hayatı yeniden kurmak hedefleniyor.

Ayrıca İsviçre’nin bu sıra dışı teklifi, “şehirden kaçış” hayali kuranların aklını karıştırmış durumda.