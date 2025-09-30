Pakistantoday sitesinde yer alan habere göre söz konusu girişim ilk kez Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Nisan 2025’te yapılan görüşmede gündeme geldi. Hedef; Pakistan’ın imalat ve ihracat sektörlerine Türk yatırımlarını çekmek, ticaret hacmini artırmak ve belirlenen 5 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine ulaşmak.

TEMASLAR SÜRÜYOR

Bu kapsamda, Dışişleri Bakanlığı, Özel Yatırım Kolaylaştırma Konseyi (SIFC), Yatırım Kurulu (BoI) ve Sindh EPZ Otoritesi yetkililerinden oluşan Pakistan heyeti geçtiğimiz günlerde İstanbul ve Ankara’da temaslarda bulundu. Heyet, Karaçi’de kurulması planlanan serbest bölgeye ilişkin Türk iş dünyası ve devlet yetkilileriyle görüşmeler yaptı.

KARAÇİ’NİN STRATEJİK ÖNEMİ

Pakistanlı yetkililer, Karaçi’nin altyapısı ve Orta Doğu ile Orta Asya pazarlarına yakınlığına vurgu yaparak, bölgenin Türk şirketleri için büyük fırsatlar sunduğunu belirtti. Yapılan açıklamada, Karaçi’ye taşınan Türk imalat birimlerinin ihracat navlun maliyetlerini ton başına 4.000 dolardan 1.000 dolara kadar düşürebileceği ifade edildi.

TÜRKİYE’NİN TECRÜBESİ MODEL OLACAK

Pakistan heyeti, ziyaret kapsamında İstanbul ve Ankara’daki serbest bölgeleri de inceledi. Türkiye, 1960’lardan bu yana EPZ deneyimine sahip ve 1995’ten itibaren bölgelerin yönetimi özel sektöre devredilmiş durumda. Vergi muafiyetleri, düşük arazi bedelleri ve kesintisiz enerji desteği ile cazip hale gelen bu modelin, Karaçi Serbest Bölgesi için örnek olacağı belirtildi.

TİCARETTE YENİ HEDEFLER

İki ülke arasındaki ticaret 2024’te yüzde 30 artışla 1,4 milyar dolara yükselmiş olsa da, hedef çok daha büyük. Pakistan’ın Türkiye’ye ihracatında pamuk ve tekstil ürünleri öne çıkarken, Türkiye’den Pakistan’a makine, plastik ve kimyasal ürünler ihraç ediliyor. Yeni serbest bölge ile bu ticaretin daha dengeli ve hızlı büyümesi bekleniyor.

Pakistanlı yetkililere göre, Karaçi’de kurulacak bölge sadece Türk yatırımlarını çekmekle kalmayacak, aynı zamanda uzun vadeli stratejik ve endüstriyel iş birliği için de dönüm noktası olacak. Taraflar ayrıca mevcut Tercihli Ticaret Anlaşması’nın genişletilmesi ve ilerleyen dönemde Serbest Ticaret Anlaşması imzalanması için de çalışmalar yürütüyor.