İtalya’nın Instagram’da en çok paylaşılan turistik noktalarından biri olan Portofino, aşırı turist yoğunluğuna karşı sert önlemler almaya başladı. Kartpostallık manzarasıyla ünlü sahil kasabasında, özellikle selfie çekmek için duraklayan turistlere 275 euro, yani 13.814,09 Türk Lirası para cezası kesilebiliyor.

Daily Express'in aktardığı bilgilere göre, İtalyan Rivierası’nda yer alan ve yıllarca Frank Sinatra ile Elizabeth Taylor gibi ünlü isimleri ağırlayan Portofino’da, yerel yönetim “kontrolsüz kalabalıklara” karşı artık tolerans göstermiyor. Dar sokaklarda ve meydanlarda fotoğraf çekmek için uzun süre bekleyen turistlerin oluşturduğu yoğunluk, yetkilileri harekete geçirdi.

BEKLEYEN KALABALIK OLUŞTURAN TURİSTLERE CEZA KESİLİYOR

Kasabanın en popüler noktaları olan liman bölgesi ve ana meydan Piazzetta, “beklemek yasak” ilan edilen kırmızı bölgeler arasına alındı. Bu alanlarda oyalanan, selfie çeken veya kalabalık oluşturan ziyaretçiler, yüksek para cezalarıyla karşı karşıya kalıyor.

Portofino Belediye Başkanı Matteo Viacava, alınan kararın nedenini şu sözlerle açıkladı:

“İnsanların fotoğraf çekmek için durması, sokaklarda adeta anarşik bir kaos yaratıyor. Bu durum, acil durum ekiplerinin bile ilerlemesini engelleyebilecek seviyeye ulaştı.”

100 BİNİN ÜZERİNDE ZİYARETÇİ AĞIRLIYOR

Yetkililer, özellikle yaz aylarında kasabada tehlikeli bir yoğunluk oluştuğunu vurguluyor. Kalıcı nüfusu yalnızca 400 kişi olan Portofino’ya, yoğun sezonda günde 10 bin, yaz boyunca ise 100 binin üzerinde ziyaretçi geliyor. Büyük yolcu gemilerinin aynı anda binlerce turisti limana bırakması, kasabayı adeta kilitliyor.

Yeni kurallar selfie yasağıyla sınırlı değil. Kasabada üstü çıplak, yalınayak ya da mayo ile dolaşmak, kamusal alanlarda piknik yapmak, sokakta alkol tüketmek ve kaldırımlarda uzun süre oturmak da yasaklandı. Büyük valizlerle ya da taşınabilir hoparlörlerle dolaşmak bile cezaya tabi tutulabiliyor.