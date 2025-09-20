Dünyada bazı ülkeler ekonomik krizler ve hiper enflasyon nedeniyle tarihe geçen para birimleriyle anılıyor. Bunların en çarpıcı örneklerinden biri, Güney Afrika’da yer alan Zimbabve. Bir dönem bu ülkede, insanlar alışverişe giderken çantalar dolusu banknot taşımak zorunda kaldı çünkü koca bir tomar Zimbabve Doları, yalnızca bir ekmek almaya yetiyordu.

ZİMBABVE’DE HİPER ENFLASYONUN GÖLGESİ

Yaklaşık 16 milyon nüfusa sahip Zimbabve, altın ve elmas gibi zengin yeraltı kaynaklarına rağmen 2000’li yıllarda büyük bir ekonomik çöküş yaşadı. Tarım üretiminin azalması, siyasi krizler ve yanlış para politikaları sonucunda ülke hiper enflasyona sürüklendi.

Bu dönemde fiyatlar günden güne değil, saatler içinde değişiyordu. Marketlerde bir ürünün fiyatı sabah farklı, öğleden sonra bambaşka olabiliyordu. Zimbabve Merkez Bankası, 100 trilyon Zimbabve Doları’na kadar banknot bastı ama bu devasa rakamlı paralarla bile alınabilen şey çoğu zaman yalnızca bir ekmekti.

HALK DÖVİZE YÖNELDİ

2009’da hükümet Zimbabve Doları’nı tedavülden kaldırmak zorunda kaldı. Ülkede Amerikan Doları, Güney Afrika Randı ve Botsvana Pulası gibi yabancı paralar kullanılmaya başlandı. 2019’da yeniden Zimbabve Doları piyasaya sürülse de halk hala günlük yaşamda daha çok ABD Doları ile alışveriş yapıyor.