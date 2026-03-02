Balkanlar’ın en genç devletlerinden biri olan Kosova, 2008 yılındaki bağımsızlık ilanından bu yana Türkiye ile olan tarihi, kültürel ve demografik bağlarını güçlendirmeye devam ediyor. Son dönemde Türkiye’den Kosova’ya yönelik gerçekleşen yerleşim tercihlerindeki artış, bölgedeki Türk varlığını ve dilin yaygınlığını yeniden gündeme taşıdı.

TARİHSEL SÜRECİN SOMUT BİR MİMARİSİ

Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaklaşık 500 yıl boyunca idari bir merkez olan Kosova’da, bu döneme ait izler gündelik yaşamın her alanında gözlemleniyor. Başta Prizren ve başkent Priştine olmak üzere, ülke genelindeki mimari yapılar, mutfak kültürü ve geleneksel toplumsal alışkanlıklar, Anadolu ile olan tarihsel sürekliliğin somut birer kanıtı olarak değerlendiriliyor.

BU BÖLGELERDE TÜRKÇE RESMİ DİL KABUL EDİLİYOR

Kosova Anayasası ve ilgili yasalar çerçevesinde, Arnavutça ve Sırpça’nın yanı sıra Türkçe de belirli belediyelerde ve bölgelerde resmi dil statüsünde kabul ediliyor. Prizren, Mamuşa, Priştine ve Gilan gibi bölgelerde yoğunlaşan Türk nüfusu, anadillerini eğitimden medyaya kadar her alanda kullanma hakkına sahip.

Eğitim ve kültür alanındaki sürdürülebilirlik şu unsurlarla destekleniyor:

Akademik Altyapı: Kosova bünyesindeki üniversitelerde Türkçe bölümlerin varlığı ve aktif eğitim veren Türk okulları.

Uluslararası Kurumlar: TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı) ve Yunus Emre Enstitüsü’nün yürüttüğü dil eğitimi ve kültürel mirasın korunması projeleri.

Medya: Yerel düzeyde Türkçe yayın yapan radyo, televizyon ve gazete mecralarının sürekliliği.

SOSYAL YAŞAMDA AĞIRLIKLI OLARAK KULLANILIYOR

Kosova’da Türkçenin ticaret, hizmet sektörü ve sosyal yaşamdaki ağırlığı, Türkiye’den bölgeye giden yerleşimciler ve turistler için adaptasyon sürecini minimize ediyor. Yaşlı kuşakların tarihsel birikimi ile genç kuşakların eğitim yoluyla edindiği dil yetkinliği, iki ülke arasındaki sosyal entegrasyonu hızlandıran temel faktör olarak öne çıkıyor.