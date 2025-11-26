İtalya’da kadın cinayeti faillerine ömür boyu hapis cezası verilmesini mümkün kılan yasa tasarısı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde yasalaştı.

Meclis oylamasında iktidar ve muhalefetten 237 milletvekili “evet” oyu alan tasarı, oybirliğiyle kabul edildi.

Tasarı daha önce Temmuz ayında Senato’dan geçmiş ve alt kanada gönderilmişti.

'KADIN CİNAYETİ' AYRI BİR SUÇ SAYILDI

Kabul ile birlikte İtalyan hukukunda kadın cinayeti için ayrı bir suç kategorisi oluşturuldu. Ceza kanununa, "mağdurun özellikleri nedeniyle işlenen cinayet başlığı" ekleniyor.

“577-bis” adı verilen düzenleme, bir kadının ölümüne ayrımcılık, nefret veya şiddet gibi nedenlerle kasten yol açmayı hedefleyen eylemler için müebbet hapis cezası öngörüyor.

Daha önce ağırlaştırıcı hükümler yalnızca failin mağdurla evli ya da akraba olması halinde uygulanıyordu.

BAŞBAKAN MEMNUN

Başbakan Giorgia Meloni kararı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Meloni’ye göre bu yasa “kadınların onurunu ve özgürlüğünü koruyan” bir araç olacak.

İtalyan basını ülkede bu yıl 1 Ocak ile 20 Ekim arasında 85 kadın cinayeti işlendiğini aktardı.

Yasa tasarısı bu tabloya karşı daha sert ve hedefe dönük bir hukuki çerçeve kurmayı amaçlıyor.