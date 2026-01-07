Günlük yaşamın sıradan bir parçası gibi görünen komşu ziyareti veya bir paket teslimi için kapı çalma eylemi, yasal sınırlar ve görgü kuralları çiğnendiğinde ciddi yaptırımları beraberinde getirebiliyor.

Uzmanlar özellikle Avrupa ülkelerinde "huzur hakkı" kavramının hukuki bir koruma altında olduğunu hatırlatarak, bilinçsizce yapılan ısrarlı kapı çalmaların ağır para cezalarına yol açabileceği konusunda vatandaşları uyarıyor.

Artı49'da yer alan habere göre, Almanya’daki Kabahatler Kanunu gibi düzenlemeler, kapı ziline defalarca basılmasını veya kısa aralıklarla sürekli kapı çalınmasını "kasıtlı gürültü rahatsızlığı" olarak tanımlıyor. Bu tür bir gürültü kirliliği yaratarak komşusunun huzurunu bozan kişilere, şikayet ve kanıt durumunda 5 bin Euro’ya kadar idari para cezası kesilebiliyor.

Hukukçular, taciz boyutuna varan bu durumların kamera kayıtları veya tanık ifadeleriyle belgelenmesi halinde yargı yolunun açık olduğunu, ancak güvenlik kameralarının sadece özel alanı görüntülemesi gerektiği gibi teknik detayların da unutulmaması gerektiğini vurguluyor.

KAPI ZİLİ BELİRLİ SAATLERDE ÇALINIYOR

Sosyal nezaket kuralları ise yasalardan daha dar bir zaman aralığına işaret ediyor. Genel kabul görmüş kurallara göre, Pazar ve Perşembe günleri arasında akşam en geç saat 20.00’ye, hafta sonu tatilinin başladığı Cuma ve Cumartesi günlerinde ise 21.00’e kadar komşu kapısı çalmak uygun kabul ediliyor.

Sabah saatlerinde ise özellikle hafta sonu ve resmi tatillerde saat 10.00’dan önce zilin çalınması kaba bir davranış olarak görülüyor. Eğer komşunun vardiyalı çalıştığı veya erken uyumak zorunda olduğu biliniyorsa, bu sınırın 18.00’e kadar çekilmesi en güvenli yol olarak öneriliyor.