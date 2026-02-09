Güney Pasifik'te yer alan Yeni Zelanda, coğrafi konumu ve kendine has biyolojik çeşitliliğiyle dünyanın en izole ülkeleri arasında ilk sırada yer alıyor. En yakın komşusundan yaklaşık 1.600 kilometre uzaklıkta bulunan ada ülkesi, alışılagelmişin dışındaki nüfus verileriyle dikkat çekti.

HAYVAN NÜFUSU İNSAN NÜFUSUNU GERİDE BIRAKIYOR

Resmi istatistiklere göre Yeni Zelanda, dünyada insan başına düşen hayvan sayısının en yüksek olduğu ülkelerden biri konumunda. Ülkede küçükbaş hayvan varlığı, insan nüfusunun yaklaşık beş katı seviyesinde seyrediyor. Bu veri, ülke nüfusunun %80’inden fazlasının teknik olarak insan dışı türlerden oluştuğunu ortaya koyuyor.

HERHANGİ BİR YILAN YOK

Ülkenin bir diğer önemli özelliği ise anakaradan milyonlarca yıl önce ayrılmış olması sebebiyle sahip olduğu izole ekosistem. Bu evrimsel süreç sonucunda Yeni Zelanda topraklarında doğal yollarla yetişmiş veya yaşayan herhangi bir yılan türü bulunmuyor. Hükümet, bu hassas biyoçeşitliliği korumak adına ülkeye dışarıdan canlı hayvan girişine yönelik katı karantina kuralları uyguluyor.

DÜNYANIN EN YALNIZ ÜLKESİ

Uluslararası Tarih Çizgisi’ne olan yakınlığı sebebiyle Yeni Zelanda, her takvim gününü ve gün doğumunu dünyada ilk karşılayan kara parçalarından biri olma özelliğini taşıyor. 1.600 kilometre boyunca kara komşusu bulunmayan ülke, bu "yalnız" coğrafi yapısını turizm ve tarım ekonomisi için stratejik bir avantaja dönüştürmüş durumda.