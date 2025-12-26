Bulgaristan, 1 Ocak 2026 itibarıyla resmi para birimi olarak euroya geçmeye hazırlanıyor. Bu tarihten sonra ülkede maaşlar, emekli aylıkları ve tüm sosyal yardımlar leva yerine euro üzerinden ödenecek. Hükümet, geçiş sürecinin yasal çerçevede yürütüleceğini ve vatandaşların herhangi bir gelir kaybı yaşamayacağını özellikle vurguladı.

SABİT KUR ESAS ALINARAK EUROYA ÇEVRİLECEK

Euroya geçişle birlikte çalışanların maaşları, emeklilerin aylıkları ve sosyal destekler sabit kur esas alınarak euroya çevrilecek. Yapılacak yuvarlamalarda, ortaya çıkan tutarların çalışanların aleyhine olmaması güvence altına alındı. Bireysel emeklilik hesapları ve birikimler de otomatik olarak euroya dönüştürülecek. Ayrıca geçiş döneminde hesap bakiyeleri bir süre hem leva hem de euro cinsinden gösterilecek.

SURİYE'DE YENİ PARA BİRİMİ

Suriye’de ise para sistemine ilişkin farklı ama bir o kadar önemli bir gelişme yaşanıyor. Ülkenin Merkez Bankası Başkanı Abdülkadir el-Hasriya, yeni bir para biriminin piyasaya sürülmesine yönelik kararın yayımlandığını açıkladı. Yeni para biriminin, ülkenin “kurtuluştan sonraki mali egemenliğinin bir simgesi” olarak görüldüğü ifade edildi.

Uzmanlar, bu adımın ekonomik istikrarı güçlendirmeyi ve yeni bir parasal dönemin kapısını aralamayı amaçladığını belirtti.