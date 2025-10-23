Son günlerde Türkiye genelinde süpermarketlerin pazar günleri kapatılacağı yönündeki söylentiler, kamuoyunda geniş bir yakı uyandırmıştı.

Kimi vatandaşlar bu öneriyi “çalışanlar için sosyal denge” olarak değerlendirirken, kimileri de ekonomik etkilerden endişe duyduklarını dile getirdi.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu’nun önerisi, perakende sektöründe çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sürdürülebilir istihdamın güçlendirilmesi amacıyla gündeme getirildi.

AVRUPA'DA MARKETLER PAZAR GÜNLERİ KAPALI

TPF’nin önerisi tartışılırken, dünya genelinde uygulamalar da mercek altına alındı.

@stats_feed tarafından paylaşılan verilere göre; İsviçre, İspanya, Polonya, Norveç, Karadağ, Yunanistan, Almanya ve Belçika’da pazar günleri süpermarketler kapalı.

Avrupa ülkelerinde uzun süredir yürürlükte olan bu uygulama, çalışanların hafta sonunu aileleriyle geçirmesine olanak tanıyor.

“Aileyle Aynı Gün Tatil Sosyal Dengeyi Sağlar”

TPF tarafından hazırlanan raporda, özellikle kadınların yoğun olarak istihdam edildiği perakende sektöründe iş ve sosyal yaşam dengesinin sağlanmasının önemine dikkat çekildi.

Raporda, pazar günü tatilinin çalışanların aileleriyle aynı gün izin yapmasını sağlayarak aile bağlarını güçlendireceği ve sürdürülebilir istihdamı destekleyeceği vurgulandı.

TPF Başkanı Ömer Düzgün, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bugün perakende sektöründe çalışan yüz binlerce kişi, ailesiyle aynı gün tatil yapamıyor. Hafta sonu tatili aile yapısını güçlendirir, çalışan motivasyonunu artırır. Cumhurbaşkanımızın 2025 yılını Aile Yılı ilan etmesi, bu konuda bizler için yol gösterici olmuştur.”

“Küçük Esnaf İçin de Can Suyu Olacak”

Düzgün, pazar günü tatilinin yalnızca çalışanlar için değil, küçük esnaf için de olumlu sonuçlar doğuracağını belirterek şunları kaydetti:

“Bu uygulama küçük esnaf için adeta bir can suyu olacak. Yerli ekonomiyi ve aile yapımızı güçlendirecek, sektörde daha insani bir çalışma kültürü oluşturacaktır. Öncelikle pilot bölgelerde başlatılarak, Avrupa’daki örneklerde olduğu gibi Türkiye’de de uygulanabilir” şeklinde açıklamada bulunmuştu.

Marketlerin pazar günleri kapalı olması önerisi, sosyal açıdan olumlu karşılanırken ekonomik etkileri konusunda farklı görüşler dile getiriliyor.

Bir kesim bu uygulamanın çalışanların yaşam kalitesini artıracağını savunurken, diğerleri rekabet, fiyat dengesi ve tüketici erişimi açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceğini düşünüyor.

Avrupa örnekleri incelendiğinde ise bu sistemin çalışan refahı ve aile bütünlüğü açısından olumlu etkiler yarattığı görülüyor.

Türkiye’de benzer bir adım atılıp atılmayacağı ise önümüzdeki dönemde netleşecek.