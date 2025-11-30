İspanya, İngiltere, ABD, İtalya ve Brezilya ve Almanya gibi ülkelerde saunalarda tekstil yasağı bulunuyor. Saunada neden çıplak olunduğu ve ülkelerin farklı sauna kuralları merak konusu olmaya devam ediyor. Özellikle ilk kez saunaya girecekler için yüksek sıcaklıktan çok, yabancıların yanında soyunma fikri daha büyük bir endişe yaratıyor.

Doğru davranış biçimini bilmemek de bu çekingenliği artırıyor. Oysa uzmanlar, sauna kültürünün düşünüldüğünden çok daha basit kurallara dayandığını belirtiyor.

Almanya’daki saunaların büyük bölümünde “tekstil yasağı” geçerli. Yani tamamen çıplak olmak zorunlu. Tesislerin çoğunda bu durum, girişlerde asılı “textilfrei” tabelalarıyla açıkça belirtiliyor.

BAZI İŞLETMELER HAVLUYA İZİN VERİYOR

Bilimsel olarak kesinleşmiş bir hijyen kuralı olmasa da, defalarca kullanılan mayo ve benzeri kıyafetlerin daha az hijyenik olabileceği sıkça dile getiriliyor.

Bazı işletmeler, yoğun utanma hissi yaşayanlara ya da dini nedenlerle istisna tanıyabiliyor. Ancak uzmanlara göre konunun temeli tıbbi değil, kültürel. Çünkü farklı ülkelerde çıplaklık konusundaki sauna uygulamaları tamamen değişiyor.

Erkekler havluyu beline sararken, kadınlar hem bel hem göğüs bölgesini kapatabiliyor. Ancak hijyen için ikinci bir havlu mutlaka gerekiyor; biri oturmak ya da ayakların altına koymak için kullanılıyor.

Bazı ziyaretçiler gizlice mayo giymeyi tercih etse de, bu her zaman tolere edilmiyor. Nitekim Almanya’da bir kadın, havlusunu çıkarmadığı için tesis dışına çıkarılmıştı.

BU ÜLKELERDE İSTİSNA YOK

Ülkeler arasında büyük farklılıklar bulunuyor. İspanya, İngiltere, ABD, İtalya ve Brezilya: Çıplak sauna kültürü neredeyse tamamen tabu olarak kabul ediliyor. Japonya ve Güney Kore: Saunaya çıplak giriliyor ancak kadınlar ve erkekler kesinlikle ayrı alanlarda bulunuyor.

Almanya, Avusturya, Güney Tirol, Polonya, Rusya ve Hollanda: Çıplak sauna geleneği yaygın şekilde devam ediyor.

Saunanın anavatanı Finlandiya’da ise uygulama biraz daha farklı. Kadınlar ve erkekler yine çıplak şekilde saunaya girse de, alanlar genellikle ayrı tutuluyor.