Türkçe, dünyada yalnızca Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından resmî dil olarak kabul edilmiyor. Türkiye’de tek resmî dil Türkçe iken, KKTC’de ise Türkçe Rumca ile birlikte resmî statüye sahip. Ancak Türklerin yoğun yaşadığı bazı bölgelerde de Türkçe resmi dil statüsüne çıkmış durumda.

Türkçe, bazı ülkelerde ise ulusal düzeyde olmasa da bölgesel veya yerel statüyle korunuyor. Türkiye'nin yerel olarak resmi dil kabul edildiği ülkeler şu şekilde;

Irak: Türkmen nüfusunun yoğun yaşadığı Kerkük, Erbil ve Süleymaniye gibi bölgelerde eğitim ve yerel yönetimde kullanılabiliyor.

Kosova: Prizren ve Mamuşa’da Türkçe, Arnavutça ve Boşnakça ile birlikte resmî dil konumunda.

Kuzey Makedonya: Türk nüfusunun bulunduğu bölgelerde yerel düzeyde resmî dil olarak kabul ediliyor.

Romanya (Dobruca bölgesi): Türk ve Tatar azınlıkların yaşadığı bölgelerde azınlık dili statüsünde.

Böylece Türkçe, ulusal ölçekte sadece Türkiye ve KKTC’de resmî dil olurken, Balkanlar ve Orta Doğu’daki bazı bölgelerde de resmî veya yarı-resmî statüyle varlığını sürdürüyor.